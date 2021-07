Stefania Montù e Alessandro Bizziato si sono lasciati/ Dopo Uomini e Donne, lui è…

Non tutti gli amori hanno il lieto fine e così, anche la storia tra Stefania Montù e Alessandro Bizziato, nata nello studio di Uomini e Donne, è finita. La dama e il cavaliere del trono over si erano conosciuti all’inizio della stagione 2020/2021. Tra i due era scoppiato subito un sentimento che li aveva portati a lasciare la trasmissione. Lo scorso maggio, la coppia era tornata nello studio del programma di Maria De Filippi raccontando l’amore sempre più grande. Alessandro aveva anche annunciato un’importante occasione lavorativa che lo avrebbe portato a vivere a distanza la sua storia con Stefania, ben felice di sostenere il compagno nel suo nuovo lavoro. Purtroppo, però, qualcosa si sarebbe spezzato e, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Stefania ha annunciato la fine della relazione.

Veronica Ursida "Vorrei fare il Grande Fratello"/ "Uomini e Donne? Potrei tornare"

Stefania Montù e Alessandro Bizziato, i motivi dell’addio

“Anche gli amori più belli e romantici possono finire, spesso per i motivi più impensabili. Purtroppo bisogna accettare il fatto che il nostro legame si sia spezzato a tal punto da non potere più tornare indietro”. Inizia così il post con cui Stefania Montù ha annunciato la fine della storia con Alessandro Bizziato. I problemi, stando a quello che scrive l’ex dama del trono over di Uomini e Donne, sarebbero cominciati quando Alessandro ha iniziato a lavorare a Riccione. “Ale ha iniziato a lavorare a Riccione dal 23 giugno e da allora non ci si sente piu’. La scusa del telefono che non gli (funziona) sara’ anche vera ma se vuoi sentire la persona che dici di amare ti dai da fare. La fine di un amore può portare a sentimenti contrastanti, sicuramente dolorosi, ma è necessario anche guardare avanti cercando di conservare i bei momenti che meritano di essere ricordati“, conclude Stefania.



LEGGI ANCHE:

Alessandro D'Amico salva la sorella Federica/ L'ex di Uomini e Donne le dona un reneSamantha Curcio Vs hater: "Persone di merd*"/ "Voglio vedervi in tribunale!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA