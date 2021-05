Stefania Montù e Alessandro Bizziato, Uomini e Donne/ “É un capolavoro della natura”

Stefania Montù e Alessandro Bizziato tornano a Uomini e Donne per raccontare la loro storia d’amore nata nello studio del programma di Maria De Filippi. Era settembre quando, dopo essersi incontrati ed essere usciti insieme, avevano annunciato a tutti l’intenzione di lasciare il programma per vivere la storia lontano dal programma. “Fino a questo momento siamo riusciti a vederci solo di domenica. Fuori stiamo iniziando a parlare di noi, della nostra vita. Lui ha iniziato a entrare nella mia sfera emotiva. Uscendo abbiamo modo di conoscerci meglio, abbiamo bisogno di vivere più tempo insieme, in questo momento non riusciamo. E non riusciamo a capire se siamo compatibili”, avevano spiegato. Da quel giorno, sono passati nove mesi e i due sono sempre più innamorati. “Stefania è un capolavoro della natura. E’ una donna che ti migliora la vita e sono fortunato ad averla incontrata“, afferma Alessandro ringraziando Maria De Filippi per l’occasione che gli aveva dato.

Gemma Galgani, lite con Tina Cipollari a Uomini e Donne/ "Mi emoziono e piango"

Stefania e Alessandro, la lettera d’amore dopo il ritorno a Uomini e Donne

Alessandro Bizziato ribadisce di essere innamorato e di essere molto fortunato nell’aver incontrato Stefania che ha accettato anche di vederlo trascorrere l’estate a Riccione per lavoro. Stefania, poi, legge una lettera d’amore ad Alessandro. “Ti ho conosciuto seduta su questa sedia. Come un uragano sei entrato dentro di me, oggi se il vento che non immaginavo di trovare. Dopo nove mesi siamo qui e ti dico grazie per avermi accettata con tutt i miei difetti e facendomi sentire la più bella anche con qualche chilo in più. Sto scrivendo il libro della mia vita e tu ne farai parte. Ci potranno essere momenti belli e brutti, ma voglio pensare che trascorreremo la vecchiaia insieme […] Auguro a tutte le donne di trovare un uomo come te che ha la felicità nel cuore”, conclude Stefania. Alessandro e Stefania, poi, si concede un ballo nel luogo in cui il loro amore è nato.

