A Storie Italiane l’inchiesta che ha portato all’arresto ai domiciliari di Davide Lacerenza e Stefania Nobile, accusati di prostituzione e spaccio. Stefania sarebbe stata solo un’amministratrice del locale incriminato mentre a gestire i presunti affari loschi sarebbe stato il titolare della Gintoneria, procurando quindi delle escort e degli stupefacenti ai clienti. Il giro di soldi sarebbe impressionante e vi sarebbe stato un cliente che avrebbe versato circa 640mila euro allo stesso locale, facendo insospettire e non poco gli inquirenti.

Storie Italiane ha parlato con l’avvocato di Stefania Nobile, Liborio Cataliotti, che ha spiegato: “La mia assistita è stata indagata per i reati che tutti sappiamo, sapeva che venivano commessi degli illeciti ma non li ha impediti. La prima parte dell’accusa secondo cui non ha offerto alcun contributo non la condividiamo mentre la conclusione non la condividiamo motivo per cui faremo ricorso, martedì mattina ci sarà un interrogatorio. Lei sapeva e non è intervenuta? Non basta per definirlo un reato”.

STEFANIA NOBILE, AVVOCATO CHIEDERA’ SCARCERAZIONE

L’avvocato chiederà la scarcerazione della propria assistita Stefania Nobile, ricordiamo, ai domiciliari: vedremo quali saranno le prossime tappe di questa vicenda che sta scoperchiando un vaso di pandora che secondo indiscrezioni tutti conoscevano. Al momento, stando a quanto riferisce Il Giorno, attraverso il proprio sito, sarebbero stati scoperti circa 60.000 euro provenienti da illeciti ma il forte sospetto di chi indaga è che milioni di euro sarebbero stati dirottati in Albania, il vero tesoro di Davide Lacerenza e Stefania Nobile.

C’è poi da capire il ruolo di Wanna Marchi, al momento non assolutamente indagata, ma persona “molto presente” nella Gintoneria, apparsa in vari video ma anche in delle intercettazioni agli atti. In una di queste ad esempio, parla di un incasso di 70mila euro da parte di un “essere talmente schifoso”. Anche Stefania Nobile viene più volte intercettata, come quando racconta che la cosa stava un po’ sfuggendo di mano a tutti: “Da un momento all’altro arrivano”, diceva riferendosi alle forze dell’ordine, e poche ore dopo i due saranno arrestati.