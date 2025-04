Aveva voltato pagina dopo il carcere puntando sulla ristorazione, ma Stefania Nobile, che rivedremo in tv per la docuserie in chiaro su Nove, è finita di nuovo nei guai. Ora si trova ai domiciliari per l’inchiesta sul locale Gintoneria che gestiva con l’ex fidanzato Davide Lacerenza a Milano. Nei giorni scorsi ha deciso di non fare ricorso contro la misura al tribunale del Riesame. Il motivo è stato spiegato dal suo legale, infatti ha fatto sapere che la scelta è legata all’intenzione di consentire agli inquirenti di verificare la mancanza di profitti personali diretti o indiretti da parte della figlia di Wanna Marchi.

Una volta terminate tali verifiche, la difesa avrà modo di fare le sue valutazioni, ma comunque il legale ha escluso il coinvolgimento di Stefania Nobile nel giro di prostituzione, segnalando che l’accusa in merito a ciò riguarda i proventi alla società, visto che ne è amministratrice. Nelle scorse settimane, però, si è avvalsa della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio dal gip.

STEFANIA NOBILE, GLI AFFARI IN ALBANIA E LA NUOVA VITA

Da parte di Stefania Nobile c’è l’intenzione di far chiarezza sulla vicenda, che la fa ripiombare in dinamiche purtroppo a lei già note. Era tornata in libertà nel 2013 e aveva scelto di ripartire dall’Albania, aprendo tre locali tra Durazzo e Tirana. In un’intervista a Gente raccontò di vivere nel lusso, di fare una bella vita, nonostante non guadagnasse le stesse cifre di un tempo. Era convinta di aver imparato a godersi la vita. Ma non aveva mai tralasciato il sogno della tv, infatti è diventata anche produttrice televisiva.

Con la madre aveva fondato una società per portare avanti anche questa attività. Ha lanciato un suo canale sulla piattaforma Twitch, ma la consacrazione del suo personaggio è arrivata con la docuserie Netflix, che ha ottenuto la candidatura ai Nastri d’argento nel 2023 come miglior documentario. I suoi progetti per tornare al successo si sono arenati con la nuova indagine, ma negli anni Stefania Nobile ha dimostrato di essere dotata comunque di grande resilienza.