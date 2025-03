Torna agli arresti Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi nonché conosciutissimo personaggio televisivo già in galera con l’accusa di truffa. E’ stata arrestata insieme a Davide Lacerenza, personaggio di spicco della vita notturna milanese, con le gravi accuse di prostituzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Come riferito in questi minuti dai principali organi di informazione online, a cominciare da MilanoToday, entrambi sono stati arrestati dal nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza, dopo una indagine che vede coinvolto anche Davide Ariganello, considerato il factotum dei due di cui sopra, e ai domiciliari dalla mattinata di oggi, martedì 4 marzo 2025. In poche parole Stefania Nobile e Davide Lacerenza avrebbero fornito prostituite e droga ad alcuni clienti della famosa Gintoneria di Milano, un locale molto conosciuto nel capoluogo lombardo, in quanto frequentato anche da personaggi del mondo dello spettacolo e vip.

STEFANIA NOBILE E DAVIDE LACERENZA ARRESTATI: LE ACCUSE

Secondo chi indaga, questo servizio di ragazze e stupefacenti avrebbe permesso alla figlia di Wanna Marchi e all’imprenditore, di ottenere degli importanti guadagni, che venivano poi riciclati nell’attività commerciale della stessa Gintoneria. Va precisato che entrambi non sono stati portati in carcere, ma si trovano attualmente agli arresti domiciliari, così come da ordinanza che è stata firmata da Alessandro Di Fazio, il giudice per l’indagine preliminare, sulla richiesta della pubblico ministero Francesca Crupi, colei che sta dirigendo l’inchiesta nei confronti di questo presunto giro di spaccio e prostituzione alla Gintoneria di Milano.

MilanoToday precisa che la figlia di Wanna Marchi non risulta indagata, ma verso di lei, così come verso l’ex compagno Davide Lacerenza, e verso Ariganello, le accuse sono quelle di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

STEFANIA NOBILE E DAVIDE LACERENZA ARRESTATI: COSA E’ STATO SCOPERTO

Le indagini sarebbero scattate dopo alcune vicende un po’ sospette che avvenivano all’interno del locale vip meneghino; è quindi scattato “l’allarme”, con i finanziari che hanno voluto vederci più chiaro, ipotizzando un giro di riciclaggio di denaro sporco, ed hanno appunto scoperto l’andazzo. La guardia di finanza, nell’ambito dell’operazione di arresto dei tre, ha sottoposto a sequestro ben 900.000 euro, che sarebbero appunto i proventi legati all’attività illecita di cui sopra, e che evidentemente non sarebbero stati giustificati dall’imprenditore quanto da Stefania Nobile.

Anche il locale Gintoneria, situato in via Napo Torriani, nei pressi della stazione centrale di Milano, è stato posto sotto sequestro, di conseguenza oggi, e per i prossimi giorni, resterà chiuso in attesa che si faccia chiarezza. Il forte sospetto di chi indaga e che i clienti potevano godere, oltre che di bevande alcoliche e di piatti gourmet, anche di servizi extra all’interno dello stesso locale, leggasi delle escort e della droga, su cui Davide Lacerenza e Stefania Nobile avrebbero ottenuto un importante margine: attendiamo i risvolti dell’indagine per capire meglio cosa sia successo, ricordiamo che fino a prova contraria tutte le persone coinvolte in questa vicenda sono assolutamente innocenti.