Stefania Nobile figlia di Wanna Marchi/ L’ex compagno Davide Laceranza e la nuova vita in Albania

Stefania Nobile ha intrapreso una nuova vita in Albania dopo il carcere

Stefania Nobile, la figlia di Wanna Marchi, dopo la detenzione in galera per le televendite in televisione assieme alla madre, che la giustizia italiana ha considerato truffe, si è rifatta una vita. Stefania, infatti, è uscita dal carcere di San Vittore, dove era detenuta, e si è trasferita, nel 2018 in Albania. La Nobile non è rimasta con le mani in mano ed ha avviato ben tre attività. Due cocktail bar, di cui uno a Tirana (la capitale dell’Albania) ed un ristorante a Durazzo. I tre locali sono stati, poi rivenduti nel 2021 e Stefania ha aperta una casa di produzione televisiva.

L’attività di imprenditrice, Stefania, l’ha divisa anche con il suo ex compagno Davide Laceranza. Un’unione che è nata nel 2009, quando lei era detenuta. Davide era proprietario di un bar a Milano. Una volta terminata la detenzione, Stefania e Davide hanno iniziato a lavorare nel mondo della ristorazione. Lei come cameriera nel suo bar, lui gestendo anche un ristorante di pesce. I due conducono assieme i successivi dieci anni, poi la decisione di interrompere la relazione.

Stefania Nobile ha lasciato Davide Laceranza perchè…

Come rivelato dalla stessa Stefania davanti alle telecamere di Barbara D’Urso, la rottura del fidanzamento è stata una scelta dolorosa, ma inevitabile. Lei lo ha fatto per proteggerlo dai riflettori mediati, dimostrando ancora una volta, il suo grande amore. Questo il succo del ragionamento di Stefania Nobile, quando ha dovuto spiegare il motivo della fine della relazione con Davide.

Finita la storia d’amore con la Nobile, Davide Lacerenza ha trovato una nuova compagna di cui appare davvero innamorato. Sul suo profilo Instagram, infatti, spiccano le foto romantiche della coppia, sorridenti alle Maldive oppure nel ristorante dell’imprenditore, uniti anche da un buon bicchiere di rosso.

