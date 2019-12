Stefania Nobile lite con Nuzzi/ “Assolvi gli omicidi, tagliati le pa*le se le hai!”

Wanna Marchi ospite in studio a Live – Non è la D’Urso racconta la sua nuova vita lontana dall’Italia. In collegamento c’è anche la figlia Stefania Nobile con cui ha ricominciato una seconda vita in Albania. “Vabbè oggi non lavoro più, ho quasi 80 anni, ma mia figlia ha fatto dei locali in Albania che adesso ha venduto. Noi siamo innamorate dell’Albania, vogliamo molto bene agli albanesi, sono un popolo a cui teniamo tanto” dice la ex televenditrice che si ritrova a rispondere alle domande dei cinque sferati. Il primo a puntarle il dito contro è Gianluigi Nuzzi, il giornalista e conduttore che la definisce: “è la regina delle truffe, ma tutto ciò che dovrebbe ripugnare ed offendere ogni persona onesta. Lei ha diritto a rifarsi una vita, ma quello che lei ha fatto nei confronti dei bisognosi è irrecuperabile”. In collegamento la figlia Stefania Nobile, con la sua nota ed inconfondibile classe, prende la parola per attaccare il conduttore di Quarto Grado: “lei assolve tutti gli assassini, non voglio avere stile. Lei è nato per assolvere gli assassini, mia madre non ha ucciso nessuno”.

Stefania Nobile litiga con Gianluigi Nuzzi a Live – Non è la D’Urso

Lite a distanza tra Stefania Nobile e Gianluigi Nuzzi. La figlia di Wanna Marchi difende la madre: “chi dà i soldi a un mago non è un povero. Ma la smetta, ma vada a Quarto Grado ad assolvere gli assassini”, ma il giornalista replica fermamente: “hanno condannato lei a nove anni e non ha chiesto scusa. Lei deve chiedere scusa a tutte le persone che ha truffato”. La Nobile è su tutte le furie al punto da prendersela anche con Barbara D’Urso: “io lo sapevo che tu mi mettevi qua perchè tu non volevi che intervenissi, se la puntata è su questi toni, io prendo mia madre e ce ne andiamo”. Alda D’Eusanio allora interviene: “che venite a fare in tv per non sottoporvi al giudizio?” e poi invita la figlia Stefania Nobile “lei taccia, arreca solo danno a sua madre”. La figlia di Wanna Marchi allora rivolgendosi alla padrona di casa dice: “allora Barbara, tu sai l’amore che ho per mia madre, noi siamo andati ad abitare in Albania…” ma Nuzzi riprende la parola per dire: “non l’ho mai vista bussare alla porta delle persone che ha truffato”. Il giornalista poi prosegue dicendo: “una seconda vita è concessa a tutti, tra Lele Mora e Wanna Marchi c’è una differenza enorme. Lele non ha l’arroganza come dice Wanna Marchi che quelli che lei ha truffato sono deficienti”. Wanna Marchi in studio risponde alle caste.: “mi hanno accusato, ho pagato, ma non solo di galera, anche di soldi, voi questo non lo dite mai, ma tutte le persone che hanno detto di essere state truffate, sono state risarcite anche di più di quello che hanno speso!”.

