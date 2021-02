Stefania Orlando: “A Dayane Mello piaceva Andrea Zenga”/ “Lui ha scelto Rosalinda…”

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello hanno litigato nuovamente nella casa del Grande Fratello Vip 2020. L’attrice siciliana e la modella brasiliana hanno legato tantissimo sin dai primi giorni di permanenza nella casa di Cinecittà, sembravano aver trovato un equilibrio. La scelta di Rosalinda di nominare Giulia Salemi, tuttavia, ha fatto riaffiorare vecchi rancori. La Mello non ha condiviso affatto la decisione della Cannavò di nominare Giulia e non Stefania Orlando criticandola apertamente. Un litigio che ha portato Dayane ad abbandonare la stanza arancione per dormire nella stanza blu con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Proprio quest’ultima ha insinuato, tuttavia, il dubbio che il vero motivo del litigio tra Dayane Mello e Rosalinda non sia la nomination di Giulia Salemi ma Andrea Zenga che ha baciato proprio la Cannavò.

IL DUBBIO DI STEFANIA ORLANDO SU DAYANE MELLO

Secondo Stefania Orlando, alla base del litigio tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò ci sarebbe la gelosia. La conduttrice, infatti, sarebbe convinta che la modella brasiliana non avrebbe affatto gradito l’avvicinamento tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. “Lei era interessata a Zenga per prima…C’è di mezzo la gelosia”, ha detto la Orlando. “Lui non si è mostrato interessato a lei, ma si è mostrato interessato a te. Lei a questa cosa, da donna, ci è rimasta male…Le hai fregato il fidanzato”, ha aggiunto Stefania. L’ipotesi della Orlando non è stata scartata da Rosalinda Cannavò che, tuttavia, ha aggiunto come l’avvicinamento a Zenga sia nato naturalmente sottolineando di non aver mai intuito un vero interesse di Dayane nei confronti del figlio di Walter Zenga. Stefania ha ribadito il proprio pensiero anche davanti a Zenga dopo il passaggio di un aereo con cui i fans hanno annunciato la fine delle “Rosmello” schierandosi dalla parte di Dayane.



