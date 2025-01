Un’edizione non proprio serena questa del Grande Fratello 2024 e dopo la lite tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi pare che Stefania Orlando abbia deciso di lasciare definitivamente la casa. Il tutto è successo dopo che la modella brasiliana ha lanciato per aria un bollitore dopo aver litigato con la coinquilina cantante, andando oltre a quelli che sono i limiti della decenza del reality di Canale 5. Un gesto che ha sconvolto tutti, sia i telespettatori da casa, che gli autori che hanno deciso di isolare momentaneamente Helena Prestes.

Appena successo il fattaccio, Jessica Morlacchi ha subito invocato la squalifica della ragazza che da un po’ di tempo ormai sembra essere decisamente insofferente in questo percorso nel reality di Canale 5. A farsi sentire è stata però anche Stefania Orlando, la quale parlando con gli altri coinquilini ha espresso il desiderio di andarsene. Innanzitutto, si è augurata di uscire durante la puntata di lunedì. Il motivo? Secondo lei si è superato il limite. “Io ve lo dico”, ha confidato ai compagni, “spero di uscire lunedì, sì di uscire proprio. Ragazzi io una cosa così non l’ho mai vista”.

Come dare torto a Stefania Orlando? Quello che è successo con Helena Prestes nella casa del Grande Fratello è stato come lei stessa ha definito, “un gesto di pura inciviltà”. L’opinionista ha continuato dicendo che quella della modella è stata proprio una brutta figura e che non si sarebbe dovuti arrivare fino a questo punto. Successivamente è intervenuta anche Eva Grimaldi, che ha definito questo come un “Grande Fratello di m****“, e che tutti loro ne sono usciti male come personaggi nei confronti dei telespettatori da casa.

Oltretutto, a quanto è uscito dalle discussioni, nessuno dei concorrenti ha voluto dare la colpa direttamente a Helena Prestes, ma hanno riconosciuto una responsabilità comune rispetto alla sbroccata della brasiliana. Ad esempio, Amanda Lecciso ha spiegato che se la modella è esplosa vuol dire che ci sarà un motivo e che lo sbaglio è condiviso: “Ma non vi rendete conto che tutti stiamo facendo una figuraccia? Ma proprio tutti, quelli seduti e quelli che sono in piedi. Ed è questo che fate… poi lei scoppia”. Intanto sui social piovono commenti di sostegno nei confronti di Stefania Orlando: “La Orlando starà pensando “ma chi me l’ha fatto fare?!? “, anche noi Stefania, anche noi….. “.