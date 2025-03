Stefania Orlando sbotta contro Shaila Gatta al Grande Fratello: “Ho smascherato Lorenzo“

Distanze sempre più inconciliabili tra Stefania Orlando e Shaila Gatta al Grande Fratello, con le due concorrenti che hanno un accesissimo faccia a faccia in puntata questa sera. Tutto è nato da un abbraccio che sembrava essere un chiarimento tra le due, ma che alla fine si è rivelato “un abbraccio di Giuda” da parte dell’ex Velina, la quale si giustifica: “Per una volta ho voluto farti provare cosa significa non parlare in faccia ma trovarsi sorprese in Confessionale, di quando si parla delle persone non sapendo e colpendo dei lati umani delle persone che solo loro sanno“.

La conduttrice, a quel punto, punge la coinquilina in riferimento a Lorenzo Spolverato: “Tu ce l’hai con me perché io ho un po’ smascherato il tuo fidanzato“. Poi, in riferimento all’episodio in cui Lorenzo aveva preso le difese di Chiara Cainelli quando il gruppo l’aveva attaccata nella scorsa puntata, spiega: “Il discorso è questo: Lorenzo stava difendendo il fatto che Chiara fosse attaccata da tutti. Lorenzo ci stava facendo passare per carnefici, ma ho fatto notare a Lorenzo che invece di puntare il dito su di noi e insegnarci la vita, dovrebbe soffermarsi sui suoi errori. Lorenzo non è nessuno per puntarmi il dito e insegnarmi la vita“.

Shaila replica a Stefania: “Non sono vittima del mio fidanzato“

Stefania Orlando è un fiume in piena e, di fronte a Shaila Gatta al Grande Fratello, torna ad attaccare nuovamente Lorenzo Spolverato: “Detto questo, se sei arrabbiata perché ho sottolineato cose evidenti, cioè che Lorenzo crea dinamiche finte per poter fare hype, io capisco che sei arrabbiata con me, ma apprezzo molto che tu ti sia data da sola della falsa“. E aggiunge: “Il tuo fidanzato è finto e tu sei vittima, vittima dell’egoismo di Lorenzo e mi spiace per te“.

L’ex Velina a quel punto si difende: “Io non sono vittima del mio fidanzato, sono una donna, adulta, e tutte le situazioni in cui mi trovo le scelgo. E non ho bisogno di una mamma, perché una mamma ce l’ho già!“. Tuttavia, dopo l’intervento delle opinioniste e in particolare di Cesara Buonamici, che ha invitato Shaila a “essere meno Giuda“, la Gatta sottolinea nuovamente il suo comportamento, tornando su quell’abbraccio finto: “Mi sono sentita ferita troppe volte da Stefania, e per una volta ho voluto far provare a lei cosa significa giudicare senza sapere“. La Orlando, a quel punto, tuona nuovamente in un’atmosfera carica di tensione: “Non mi hai ferita per niente perché ti sei rivelata per quella che sei: falsa, tanto quanto Lorenzo“.

