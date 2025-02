Chiara Cainelli e Stefania Orlando, nuovo scontro al Grande Fratello

Proseguono le scintille al Grande Fratello tra Stefania Orlando e la coppia composta da Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice. Tra le due concorrenti non scorre buon sangue e negli ultimi giorni c’è stata anche una lite, riassunta in una clip e successivamente così commentata da Stefania: “Sono onorata di questo tempo che hanno da perdere parlando di me“. Chiara ribatte che la cosa è reciproca, mentre Signorini sottolinea che alcune offese della coppia alla coinquilina, come “definire una professionista una ‘gossippara‘“, sono state frutto di “un livore gratuito“.

D’Apice però spiega: “Ha dato un’opinione senza informarsi di com’è andata la storia tra Chiara e Javier“. Si torna poi al confronto tutto al femminile, con Stefania che attacca Chiara dopo essere stata da lei accusata di essere “ruffiana” e di avvicinarsi ai concorrenti potenzialmente più forti della Casa: “Quando entriamo, ci affianchiamo alle persone con cui ci troviamo meglio. Credo che tu abbia espresso pareri su Javier e non lo dico per fare la ruffiana“.

Stefania Orlando: “Ti sei fatta condizionare da Lorenzo e Shaila“

Lo scontro di fuoco tra Chiara Cainelli e Stefania Orlando al Grande Fratello prosegue a suon di accuse e stilettate. Stefania, in particolare, sostiene che la “rivale” si sia fatta condizionare da una coppia della Casa e non le risparmia ulteriori critiche: “Ti sei fatta condizionare da Lorenzo e Shaila. Tra l’altro vivi all’ombra della coppia, vuoi essere come Shaila che ha una personalità molto forte. Alfonso, da quando sta con te, ha perso un po’ di leggerezza e simpatia. Da prima della classe e perfettina, sei un po’ falsa“.

Dallo studio interviene anche Cesara Buonamici che, dopo aver analizzato attentamente la situazione, prende le difese di Orlando e anche lei ritiene che la coppia abbia perso un po’ di leggerezza in favore invece di un presunto accanimento nei confronti della coinquilina: “Stefania ha detto una cosa che condivido: c’è meno leggerezza, perché siete così arrabbiati?“.