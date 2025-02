Stefania Orlando al Grande Fratello, arriva la frecciata dell’ex marito Andrea Roncato: “Io piuttosto vendo ombrelli”

A distanza di quattro anni dalla prima partecipazione, nelle scorse settimane Stefania Orlando è tornata al Grande Fratello come concorrente. Ed adesso, tra le pagine del settimanale Nuovo, l’ex marito Andrea Roncato ha commentato la sua partecipazione con parole tutt’altro che lusinghiere soprattutto nei confronti del reality di Canale5. Innanzitutto l’attore ha premesso che non parteciperebbe mai: “Piuttosto che essere in un reality show, se non avessi un euro per vivere, andrei a vendere ombrelli davanti a un supermercato quando piove.”

Lorenzo Spolverato svela il suo piano al Grande Fratello: "Iago fuori per primo, poi..."/ I suoi tre nemici

Ed in questo modo Andrea Roncato ha lanciato un frecciata a Stefania Orlando che al Grande Fratello è entrata ben due volte come concorrente. Subito dopo, però, ha corretto il tiro: “Auguro a lei e a Eva Grimaldi tutta la fortuna possibile. Non so perché siano lì, ma avranno i loro validi motivi che non discuto e che rispetto. Io parlo solo per me, non posso farlo per gli altri.” Non è la prima volta che Roncato critica l’ex moglie, già negli scorsi rispondendo ad una critica sui social per difendersi aveva sminuito la carriera della Orlando: “Mi dicono i tuoi amici che sono invidioso della carriera di Stefania. Ho fatto 67 film e quasi 500 episodi di fiction e lei due trasmissioni quando stava con me e 20 anni di materassi.”

Shaila Gatta piange per Lorenzo Spolverato: "Sono sulle montagne russe"/ Poi l'inaspettato epilogo

Andrea Roncato contro il Grande Fratello e Alfonso D’Apice: “È un perfetto sconosciuto”

Dopo aver attaccato il Grande Fratello rivelando che non parteciperebbe mai e criticato la partecipazione della sua ex moglie Stefania Orlando, Andrea Roncato si è espresso contro Alfonso D’Apice, giovane concorrente che proprio nella Casa più spiata d’Italia ha avuto un litigio con la showgirl: “Lui è un perfetto sconosciuto! Che ha fatto nella sua vita? Va avanti con i reality, che sono la spiaggia di chi non sa fare nulla.” E subito dopo ha aggiunto che gli unici un po’ giustificati sono coloro che hanno una certa età e partecipano per divertirsi e per prendere due soldi in più. I ragazzi più giovani, invece, che vanno lì e già si sentono divi con delle solide carriere gli fanno tenerezza perché non sanno le delusioni che avranno una volta usciti dal reality.