Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 5/ Nuovo colpo di Signorini per il cast

Stefania Orlando sarà una concorrente del Grande Fratello Vip 5 che partirà da lunedì 14 settembre, in prima serata su canalel 5, inizialmente con due puntate a settimane come ha anticipato in esclusiva Tv Blog. Attrice, conduttrice e cantante, Stefania Orlando, come fa sapere Trash Italiano, è pronta a varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà e ad affrontare i giudizi degli opinionisti ufficiali che saranno Antonella Elia e Pupo come è stato annunciato negli scorsi giorni. Un nome importante quello di Stefania Orlando che, da anni, fa parte del mondo dello spettacolo avendo condotto programmi di successo come I Fatti vostri. Nel corso della sua carriera, ha partecipato anche a Don Matteo e Il Paradiso delle Signore e, recentemente, ha condotto il programma Buon Pomeriggio su Telenorba. Ora è pronta a conquistare nuovamente il pubblico nazionale partecipando alla quinta edizione del reality show.

STEFANIA ORLANDO AL GRANDE FRATELLO VIP 5: LEI TACE SUI SOCIAL

In attesa di diventare una protagonista della nuova edizione del Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando si sta godendo l’estate in compagnia del marito Simone Gianlorenzi. La showgirl, su Instagram, condivide spesso foto e video in cui mostra ai suoi followers non solo i dolci momenti che trascorre accanto alle persone che ama, ma anche la sua splendida forma. Per il momento, però, la Orlando non ha fatto alcun riferimento al Grande Fratello Vip. Per l’annuncio ufficiale da parte del reality, infatti, probabilmente sarà necessario aspettare la fine di agosto quando, sui profili social del programma, cominceranno ad essere annunciati i nomi dei concorrenti ufficiali. Per ora, sarebbero certi di varcare la porta rossa: Flavia Vento, Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck, Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello.



