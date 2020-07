Stefania Orlando al Grande Fratello Vip?/ “Lei come Adriana Volpe” e l’ex Roncato…

Continuano le voci sul cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Tanti i nomi fatti in queste settimane in merito ai personaggi che popoleranno questa seconda edizione condotta da Alfonso Signorini. Solo voci, al momento, in attesa di conferme che arriveranno nei prossimi mesi. A queste oggi se ne aggiunge una nuova lanciata da Dagospia. Giuseppe Candella, nella sua rubrica per il portale di Roberto D’Agostino, fa sapere che Signorini starebbe corteggiando anche Stefania Orlando. Ecco quanto si legge: “Gira voce che tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip potrebbe esserci Stefania Orlando, volto dei programmi di Michele Guardì.” Così sottolinea: “Operazione che richiamerebbe in qualche modo quanto accaduto con Adriana Volpe. Il cast del reality non è chiuso e le certezze sui nomi sono ancora poche.”

Stefania Orlando al Grande Fratello Vip? L’ex Andrea Roncato svela…

Stefania Orlando come Adriana Volpe, quindi. Un’indiscrezione piuttosto succosa che, tuttavia, è ancora presto per dire certa o comunque confermata. La notizia, d’altronde, arriva proprio dopo la rivelazione del suo ex Andrea Roncato proprio sulla possibile partecipazione al Grande Fratello Vip. Intervistato ai microfoni di RTL 102.5 da Francesco Fredella, l’attore – oggi sposato con Nicole Moscariello – ha ammesso di essere stato contattato per una possibile partecipazione al reality che, tuttavia, oggi non rientra nei suoi programmi. “Preferisco fare nuovi film” ha ammesso Roncato, spegnendo, almeno per ora, ogni possibilità di vederlo nella Casa proprio con l’ex…



