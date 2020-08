Stefania Orlando al Grande Fratello Vip?/ “Mediaset ha pronto un programma per lei..”

Stefania Orlando è pronta per virare e dare una nuova scarica alla sua carriera? Dopo anni passati un po’ in balia dei bassi ascolti e dell’oblio, la bella conduttrice potrebbe tornare alla carica segnando una rinascita che potrebbe arrivare nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip che a settembre aprirà i battenti rimettendo sotto i riflettori un nutrito gruppo di vip. Secondo i bene informati sembra davvero che per lei sia arrivato il momento di prendere parte al reality a partire da settembre e di avere poi un programma tutto suo a partire da gennaio. A confermarlo è lo stesso Dandolo che nel nuovo numero del settimanale Oggi, nello spazio dedicato proprio alle sue chicche di gossip, ha lanciato lo scoop.

STEFANIA ORLANDO PRONTA A TORNARE A MEDIASET?

In particolare, Dandolo rivela che Stefania Orlando sarà una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 e poi rilancia: “Si mormora, però, che il Biscione abbia opzionato la bella e simpatica conduttrice anche per un altro programma a partire dal prossimo gennaio. Cosa bolle in pentola per lei?”. Il giornalista non si sbilancia ma un possibile programma da gennaio, quando ormai i palinsesti sono ben avviati, quale potrebbe essere? E su quale rete? L’informazione già è satura su Rete4 e con la presenza massiccia di Barbara d’Urso su Canale5 sembra che l’unica opzione possibile sia Italia1, e se fosse La Pupa e il Secchione? Di recente si è parlato del rinnovo del programma ma senza Paolo Ruffini, e se fosse lei la conduttrice scelta per la nuova edizione?



