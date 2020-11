Stefania Orlando/ Amica di Selvaggia Roma? “Sei dolce ma…” (Grande Fratello Vip)

Stefania Orlando si salva dalla nomination al Grande Fratello Vip 2020 e…

Stefania Orlando è ancora una volta salva dalle nomination al Grande Fratello Vip 2020. I tempi di messa in onda del programma si dilatano e la bella conduttrice sembra ormai lanciatissima verso la parte finale del talent che, a quanto pare, andrà in onda a febbraio lasciando in casa gli inquilini di questa edizione anche a Natale. Non sappiamo bene se si organizzerà una serie di puntate speciali in questo periodo con tanto di incontri con parenti e amici, ma molti di loro potrebbero decidere anche di andare via e lasciare il gioco per non rischiare davvero un periodo lontano dai propri cari, sarà questo il caso di Stefania Orlando? Siamo sicuri di no. La conduttrice ha avuto modo di vedere ancora una volta il marito nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2020 e questo le ha dato l’energia di andare ancora avanti e combattere per lei e per la sua ‘squadra’ all’interno della casa più spiata d’Italia.

Stefania Orlando si avvicina a Selvaggia Roma e…

In questi giorni Stefania Orlando ha preso le parti di Elisabetta Gregoraci mettendosi dal lato opposto di Pierpaolo Pretelli che, a suo dire, si è comportato male nella lite tra la calabrese e Selvaggia Roma evitando di prendere posizione e mettere fine alla diatriba. Questo le ha permesso di avvicinarsi alla Gregoraci che adesso si chiede davvero se quello che c’è stato con Pierpaolo sia autentico oppure no. Dall’altro lato, però, la Orlando ha avuto modo di parlare ancora con Selvaggia Roma. La conduttrice ha provato a farle capire che forse con la sua rivale ha un po’ esagerato e che le persone non devono essere giudicate ed etichettate a causa di un solo errore. A quanto pare, però, per lei c’è stato anche un momento per avvicinarsi a Selvaggia Roma e analizzarla un po’ confidando di vederla dolce ma anche molto sofferente per via delle cicatrici del passato forse le stesse che l’hanno fatta piangere quando Elisabetta Gregoraci ha avuto modo di ricevere il messaggio del padre. Stefania Orlando riuscirà a diventare amica della romana?



