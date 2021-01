Stefania Orlando/ Annuncia l’addio al GF Vip? Intanto con Maria Teresa Ruta…

Stefania Orlando lascia il Grande Fratello Vip 2020?

Stefania Orlando continua ad essere la regina di questo Grande Fratello Vip 2020 anche se le sue intenzioni sembrano essere quelle dell’abbandono. Ormai da giorni si parla della possibilità che la conduttrice lasci il suo posto il prossimo 8 febbraio insieme a Tommaso Zorzi. I due sembrano decisi a lasciare e lo stesso marito è pronto ad appoggiarla se opterà per la sua uscita dal reality ad un passo dalla finalissima. L’unico modo per cambiare le carte in tavola potrebbe essere il televoto per scegliere il nome di un altro finalista che, a questo punto, verrà annunciato lunedì sera.

A quel punto le cose per Stefania Orlando e Tommy cambieranno nella casa? I due sembrano sempre più affiatati e sicuramente hanno capito che la loro amicizia durerà anche fuori mentre i fan li sognano già come opinionisti dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi a partire proprio da marzo. Sarà davvero questo quello che arriverà nel loro futuro o dovremo accontentarci di vederli sui social fino a nuovo ordine?

Stefania Orlando dubita di Maria Teresa Ruta, si comporta in base ad una strategia precisa?

Per pensare al futuro c’è ancora tempo ma, intanto, Stefania Orlando questa settimana si è data da fare ma, soprattutto, è tornata a discutere con Maria Teresa Ruta. Il loro rapporto sembra ormai fatto di alti e bassi e anche in questi giorni ci sono state delle incomprensioni poi risolte. La questione rovente si è posta quando la casa è stata chiamata a scegliere un finalista tra Andrea e Pierpaolo e Maria Teresa Ruta ha fatto proprio il nome di quest’ultimo meritevole, a suo dire, di arrivare alla fine perché ha fatto molto parlare di sè. Dal canto suo, la Orlando ha velatamente accusato l’amica di aver fatto una scelta alla Dayane quindi strategica e strizzando l’occhio al piacere e il favore del pubblico.

La frecciatina ha offeso la Ruta che ammette la possibilità che la compagna possa non pensarla come lei ma non di arrivare a farle queste accuse. Poco dopo le due hanno chiarito ma il dubbio rimane visto che non è la prima volta che la Orlando mette sotto la lente il comportamento ambiguo della Ruta. Questa amicizia è destinata a scoppiare?



