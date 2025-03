Stefania Orlando e il chiarimento con Lorenzo Spolverato

Stefania Orlando, pochi giorni dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello, traccia un bilancio di quella che è stata la sua esperienza in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 19 marzo 2025. La showgirl si sofferma così sul rapporto che ha avuto con Lorenzo Spolverato commentando sia la sua scelta di cercare un confronto prima di andare via che sui video in cui Lorenzo salta con le scarpe sul suo letto. “E pensare che l’ho anche abbracciato prima dell’uscita. Volevo fargli capire che tante mie parole dette fanno capo al giocatore e che non sono state mai attacchi alla persona. Mi sono sentita ingenua quando ho poi visto dei video…”, ha detto la Orlando.

Stefania Orlando replica alle offese sui social dopo il Grande Fratello/ “Commenti tossici, senza decenza…"

“Mi ha ferito. A volte alcuni dei concorrenti mi sono sembrati come dei bambini all’asilo quando la mamma li rimprovera e rispondono “Sei brutta e cattiva».”, ha aggiunto ribadendo, però, di non essersi pentita del gesto fatto nei confronti del modello milanese.

Stefania Orlando e la lite con Beatrice Luzzi

Nel corso dell’intervista rilasciata a Chi, Stefania Orlando ha parlato anche di Beatrice Luzzi con cui ha avuto un confronto nello studio del Grande Fratello scontrandosi anche duramente. “La differenza tra me e Beatrice è che io non mi metto in competizione e non ho bisogno di accusare per emergere. Mi sono accorta anche in un confronto diretto avuto con lei in puntata che non ha saputo argomentare il suo pensiero, assecondando il ‘sentito dire” dei suoi fan, facendo leva sul loro sentimento. Credo che più che fare l’opinionista ci stia provando”, ha detto la Orlando.

Grande Fratello, Stefania Orlando tranchant: "Non mi manca nulla della Casa"/ La stoccata agli ex coinquilini

Infine, parlando del rapporto con Iago, ha ribadito che non potrà mai esserci nulla tra loro: “Cerchiamo cose differenti. Io non ho mai voluto creare una famiglia in passato e oggi sarebbe impossibile, lui invece vorrebbe, quindi non abbiamo quel tipo di affinità. Poi, certo, è un uomo bellissimo e affascinante, questo è innegabile, ma certe cose a volte non bastano”.