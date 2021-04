Stefania Orlando “Catcalling è una molestia”/ “È praticato dal branco, dico basta!”

Il catcalling continua ad essere uno dei temi più discussi delle ultime settimane. Dopo la denuncia fatta sui social da Aurora Ramazzotti, tanti sono i volti dello spettacolo che si sono espressi sul delicato argomento. L’ultima è la showgirl e terza classificata dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip Stefania Orlando. Ha deciso infatti di affidare a Twitter il suo incisivo pensiero riguardo il discusso tema: “Da adolescente se vedevo dei ragazzi a poca distanza da me cambiavo marciapiede, per evitarmi parole pesanti e sguardi fastidiosi. – così ha aggiunto – Il #catcalling NON È UN COMPLIMENTO MA UNA MOLESTIA. Spesso è praticato dal branco perché l’uomo da solo non è così “coraggioso”! Io dico BASTA!”

Stefania Orlando come Vittoria Puccini: le dichiarazioni contro il catcalling

Chiaro e deciso il pensiero di Stefania Orlando sul catcalling. Anche lei, come moltissime altre donne, ha duramente criticato questa pratica maschile, portando alla luce un argomento che ha in realtà spaccato l’opinione pubblica a metà. Di recente anche l’attrice Vittoria Puccini ha ammesso di essere stata spesso vittima di catcalling: “Trovo che abbia profondamente ragione – ha raccontato l’attrice a “Da Noi…a Ruota Libera” della Fialdini – è una cosa che ho vissuto anche io sulla mia pelle e che mi ha sempre dato più che fastidio. L’ho sempre trovata una violenza, un’aggressione in qualche modo, sì verbale, ma le aggressioni non devono essere per forza solo fisiche”.

