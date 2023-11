Stefania Orlando, chi è il nuovo fidanzato/ La showgirl ritrova l’amore dopo Simone Gianlorenzi

Stefania Orlando non è più single: il nuovo fidanzato è un imprenditore romano

Stefania Orlando circa un anno fa aveva annunciato la separazione dal marito Simone Gianlorenzi nel salotto di Verissimo. In quell’occasione la showgirl aveva rivelato di non pensare ad un nuovo amore. Ed invece un nuovo amore alla fine è arrivato. Il magazine Chi, infatti, ha accesso il gossip rivelando che Stefania Orlando ha un nuovo fidanzato senza sbilanciarsi troppo sulle informazioni ha tratteggiato di chi si tratta.

Chi è il nuovo fidanzato di Stefania Orlando? Al momento sull’uomo che ha fatto ritornare a battere il cuore del showgirl si sa molto pogo. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha rivelato solo poche informazioni: “Si tratta di un imprenditore romano con due figli e un matrimonio alle spalle.” La relazione tra i due sarebbe ancora agli inizi. L’amore sarebbe scoppiato solo un mese fa ed infatti sui social della Orlando, per il momento, non c’è traccia dell’uomo.

Stefania Orlando ha un nuovo fidanzato dopo al fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi

Stefania Orlando nel settembre del 2022 aveva annunciato la fine del matrimonio con il musicista Simone Gianlorenzi. I due stavano insieme da più di 15 anni e si erano sposati nel 2019. Intervistata dal settimanale Chi, la showgirl non ha mai spiegato i motivi della separazione limitandosi ad ammattere che tra di loro era rimasto dell’affetto e dell’amicizia. E sempre durante l’intervista Stefania Orlando aveva confessato: “Il mio cuore piano piano si sta riprendendo. Il tempo, alla fine, ha avuto la meglio. E le dirò di più: continuo ancora a credere nell’amore” Ed un nuovo amore adesso sembra averlo trovato.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sul nuovo fidanzato di Stefania Orlando, al momento si sa soltanto che è un imprenditore romano e che ha un matrimonio naufragato alle spalle e due figli. La Orlando sui social continua a condividere scatti e storie con le amiche di sempre come Manila Nazzaro ed Anna Pettinelli. La showgirl e la coach di Amici, infatti, avendo avuto delle esperienze sentimentali simili da anni sono molto legate. “Quel terribile momento ci ha unite ancora di più. Ci siamo supportate, sopportate e comprese anche nei lunghi silenzi. Abbiamo sofferto in maniera diversa ma da sole non sarebbe stata la stessa cosa” ha confessato in un’intervista Stefania Orlando.











