Stefania Orlando: chi è la migliore amica morta?/ “Un amore, mancava solo il sess*”

Qualche settimana fa, Stefania Orlando ha avuto un vero e proprio crollo nella Casa del Grande Fratello Vip. Il pensiero della conduttrice e cantante è andato alla sua migliore amica che purtroppo non c’è più. Una perdita che è stata per lei lacerante e ha avuto pesanti ripercussioni nella sua vita. In Casa ha infatti raccontato di una persona che è stata per lui molto più di una semplice amicizia: “Ho vissuto per dodici anni con una donna che è stata come un amore per me, mancava solo il sesso… – ha ammesso, per poi sottolineare che – è stato il rapporto più forte che io abbia avuto, è stata il mio centro. Sono andata via di casa molto presto e lei era diventata la mia famiglia, per tantissimi anni siamo state sempre insieme.”

Stefania Orlando e il drammatico racconto sull’amica morta

Stefania Orlando, nella Casa del Grande Fratello Vip, ha ripensato a quei momenti per lei davvero drammatici e ha così raccontato che “La mia famiglia non aveva accettato che io fossi andata via di casa così presto… – e ancora – Io ho smesso di vivere con lei quando ho incontrato il mio primo marito, dopo 12 anni di convivenza l’amicizia è continuata fino a quando nel 2006 lei si è ammalata e purtroppo non ce l’ha fatta.” Una malattia, dunque, a portarla via da lei. La Orlando ha così concluso in modo drammatico: “Io ho seguito tutta la sua malattia per un anno, ho lasciato il lavoro seguendola giorno per giorno. L’ho fatta ridere fino all’ultimo giorno. Dopo c’è stato un vuoto abissale. Dopo di lei non sono più riuscita a instaurare un rapporto di amicizia per paura di tradirla.”



