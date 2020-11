Stefania Orlando/ Chiarisce con Elisabetta Gregoraci e sgrida i vip per le pulizie!

Stefania Orlando allo scontro con Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020?

Stefania Orlando è sicuramente una delle colonne portanti di questo Grande Fratello Vip 2020 almeno da quando Matilde Brandi è uscita. La showgirl continua a sbraitare dallo studio in veste di ex gieffino, mentre la nostra amata conduttrice si sta facendo conoscere e ogni giorno conquista vette nuove. Anche in questa settimana il suo rapporto con i ragazzi della casa si è un po’ rinsaldato specie con Adua del Vesco e Dayane Mello e questo non fa altro che aiutarla anche nelle nuove nomination di questa sera. In questi giorni Stefania Orlando ha avuto modo di chiarire le cose ancora una volta con Elisabetta Gregoraci provando a spiegarle come si sarebbe comportata lei con Pierpaolo Pretelli in quest’occasione e spiegando il suo punto di vista. La conduttrice è sicura che le cose tra loro non siano uguali e che il bel velino sia perso della calabrese che, invece, ha trovato in lui solo un punto fermo ma qua, dentro la casa, e non certo fuori dopo le cose potrebbero naufragare un momento dopo la sua uscita dal gioco.

Stefania Orlando sgrida i vip poco puliti

Proprio per questo Stefania Orlando ha spiegato alla coinquilina che lei avrebbe fatto un passo indietro evitando di allontanarlo una volta e corrergli dietro un attimo dopo, chiarendo così la situazione sia nella casa che fuori per chi guarda il programma e potrebbe giudicarla per questo suo modo di fare, e illudere, Pierpaolo. Come se non bastasse, Stefania Orlando nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha avuto modo di redarguire un po’ i suoi compagni vip e tutto per via delle pulizie e del poco ordine che regno sovrano. Secondo la conduttrice, infatti, nei posti comuni c’è davvero poco ordine e così nelle scorse ore ha richiamato i suoi compagni di avventura mettendo insieme addirittura dei turni per le pulizie in modo tale da non essere sempre gli stessi ad occuparsi delle cose della casa mentre alcuni non fanno niente tranne la ginnastica e prendersi il sole. Questo le costerà una nomination questa sera?



