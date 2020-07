Stefania Orlando/ “Con mio marito Simone abbiamo provato ad avere un bambino”

Stefania Orlando dalle pagine di Chi parla del suo primo anno di matrimonio con Simone Gianlorenzi. Un rapporto nato quasi per caso grazie ad un semplice messaggino come ha raccontato la conduttrice: “mandai un sms a Simone dopo aver sognato una notte di passione tra me e lui e da lì, da quel messaggio contenuto in appena 160 caratteri non ci sono più separati”. A volte l’amore può nascere anche da un sms: lo sa bene Stefania Orlando che dalle pagine del settimanale di Chi ha festeggiato l’anniversario di matrimonio con il musicista Simona Gianlorenzi. Quest’anno, causa anche pandemia, nessun festeggiamento in grande stile come ha raccontato: “nessun festone, abbiamo passato la sera del nostro anniversario sul luogo del delitto con gli affetti più cari. Una serata tranquilla all’insegna dell’amore e dell’assoluta semplicità”. Un anno d’amore tra Stefania e Simone che la conduttrice ha sintetizzato così: “insolito e piuttosto veloce. Mi aspettavo grandi viaggia e chissà quali svolte, ma Simone poco dopo il matrimonio è partito per circa cinque mesi per il tour di Anastacia “We Will rock you” ed è rientrato al ridosso del lockdown. Siamo passati dalla videochiamate alla convivenza forzata recuperando così tutto il tempo perso”.

Stefania Orlando incinta? “Accettiamo la decisione di madre natura”

Una quarantena serena quella vissuta tra Stefania Orlando e il marito che ha precisato: “con Simone non ci si annoia mai, ha tutte le attenzioni e le qualità che una donna passionale come me può desiderare”. A distanza di un anno dal matrimonio la Orlando non nasconde di sentirsi pronta a diventare mamma: “abbiamo provato ad avere un bambino. Nei mesi a seguire ci hanno suggerito di affidarci alla scienza, ma abbiamo preferito non accanirci e accettare la decisione di madre natura”. Un rapporto intenso quello tra Stefania e Simone fatto anche di lunghi periodo di distanza per via del lavoro; momenti che la ex moglie di Roncato ha spiegato così: “nella distanza ho rafforzato l’amore e la convinzione che da sola sto bene, ma con Simone ancor meglio. Lui è un valore aggiunto”. Oggi Stefania è una donna consapevole di sè dopo un periodo di dipendenze affettive che l’hanno portata anche ad un lungo percorso di analisi intrapreso dopo la morte della sua migliore amica: “se non mi fossi fatta aiutare molto probabilmente, oggi, non sarei così felice e serena”.

Stefania Orlando difende Adriana Volpe: “Giancarlo Magalli non è stato carino”

Stefania Orlando ha poi ricordato anche la fine del matrimonio con Andrea Roncato: “non è mai qualcosa di bello, ma non posso attribuire la colpa di tutto ad Andrea. Sono stata io a mettere un punto dopo una serie di problemi che per rispetto al mio ex marito non rivelerò”. Oggi però i rapporti tra i due sono incrinati come ha rivelato la conduttrice: “non siamo riusciti a trovare un punto di incontro per via della moglie che, a quanto mi ha detto, è molto gelosa e poco aperta alle famiglie allargate”. Infine la Orlando ha parlato della diatriba mediatica tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli e della sua presa di posizione: “trovo ingiustificato e stucchevole l’accanimento nei confronti di Adriana. Fare dell’umorismo sui bassi ascolti di un programma non lo trovo carino. Dietro una trasmissione ci sono tante persone che lavorano e Magalli questo dovrebbe saperlo, ma se l’ironia è una facoltà a numero chiuso, lo è anche l’eleganza”.



