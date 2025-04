Amanda Leccio e Iago Garcia fidanzati? Cosa sta succedendo

La storia tra Amanda Lecciso e Iago Garcia sembra essere ormai ufficiale. I due si sono conosciuti lo scorso settembre nella Casa del Grande Fratello, iniziando un rapporto pieno di alti e bassi. Il rapporto tra di loro non è iniziato nel migliore dei modi, litigato più volte e nominandosi a vicenda. Nonostante ciò, riuscivano ogni volta a fare chiarezza e tornare ad avere un rapporto pacifico. Dopo essere stato eliminato a novembre, Iago ha fatto il suo ritorno come concorrente a gennaio, legandosi sempre di più ad Amanda. Tra i due è quindi nata un’amicizia, creando un gruppo insieme ad altri inquilini come Stefania Orlando, Javier Martinez ed Helena Prestes.

Shaila Gatta insieme a Stefania Orlando dopo la finale del Grande Fratello/ La furia dei fan: "Ipocrite"

Sebbene nel reality tra i due non sia mai successo nulla, alcuni spettatori hanno sempre percepito una certa chimica tra loro, arrivando perfino a tifare per la nascita di una coppia. Amanda e Iago sono venuti a conoscenza di tutto questo solo dopo essere stati eliminati dal GF, scoprendo anche l’esistenza di numerosi video “fancam” dedicati alla loro storia, e rivedendo così il loro rapporto sotto una luce diversa. Intervistata da Chi, Amanda ha ammesso di essere rimasta sorpresa nel vedere certe immagini, confessando che, tra tutti gli uomini della Casa, sarebbe uscita proprio con Iago.

Iago Garcia e Amanda Lecciso fidanzati? Beccati insieme a Roma dopo Grande Fratello/ Parla Stefania Orlando

Stefania Orlando conferma la storia tra Amanda Lecciso e Iago Garcia? Il messaggio inequivocabile

Le dichiarazioni di Amanda Lecciso hanno fatto scalpore tra i fan del Grande Fratello, alimentando i primi rumors di una possibile frequentazione tra di loro. Da lì, Amanda e Iago hanno poi iniziato a vedersi sempre di più fuori dalla Casa, uscendo insieme ad altri amici come Stefania Orlando. Ebbene, dopo la finale del GF, è stata proprio Stefania a confermare implicitamente un coinvolgimento romantico tra i suoi due ex coinquilini. Sebbene la conduttrice non abbia parlato apertamente di una relazione, un suo commento su Instagram ha fatto il giro del web, alimentando le speranze dei fan di Amanda e Iago.

Stefania Orlando si sbilancia sul vincitore del Grande Fratello "Spero sia Helena"/ E sul web scoppia il caos

“Sai che Amanda, qualche settimana fa, ha detto che gli piace Iago? Ma come? Non eravate amiche? Lei sa che piace a te”, ha scritto un utente sotto l’ultimo post dell’Orlando. Ricordiamo che, durante la sua permanenza nella Casa, l’attore spagnolo aveva stretto un’amicizia speciale con Stefania. Nel corso delle puntate, Alfonso Signorini aveva più volte ipotizzato la nascita di amore tra i due, ipotesi sempre smentita da entrambi, che si sono sempre definiti semplicemente amici. In particolare, in tanti pensava che ad essere presa fosse più che altro la Orlando, sempre un po’ in imbarazzo quando si trovava vicino a Iago.

Stefania Orlando gelosa di Iago e Amanda? La verità

Ad ogni modo, Stefania Orlando non sembra essere affatto infastidita dal possibile flirt tra Amanda e Iago. Al contrario, alla domanda della sua seguace, ha risposto: “Si lo so cos’ha detto Amanda e sono molto felice per loro”. Insomma, delle parole ambigue, che hanno subito fatto pensare ad una presunta conferma della storia tra i due ex gieffini. Successivamente, la seguace il questione ha continuato a puntare il dito contro Amanda, accusandola di non aver rispettato l’amicizia con Stefania, la quale avrebbe mostrato ugualmente un interesse per l’ex protagonista de Il Segreto.

“Tranquilla, io e Iago ci stimiamo molto ma non abbiamo mai pensato di andare oltre”, ha risposto la Orlando, difendendo i suoi amici e mettendo a tacere qualsiasi pettegolezzo. A questo punto, però, resta un quesito importante: Amanda e Iago sono veramente fidanzati? Per ora, i diretti interessati non si sono ancora espressi. Tuttavia, diversi indizi lasciani intuire che quella tra di loro non sia più solamente un’amicizia.