Stefania Orlando/ Confessione choc: il figlio mai avuto e voluto, e quel rimpianto… (Grande Fratello Vip)

Stefania Orlando al Grande Fratello Vip non ha ancora avuto modo di mettersi in mostra, o quasi. La bella conduttrice cerca riscatto nella casa seguendo le orme della ex collega Adriana Volpe ma, a quanto pare, non vuole usare il gossip e i pettegolezzi vip per farlo. Sicuramente Stefania Orlando avrebbe potuto raccontare di cotte e di crude su colleghi, amici e volti noti della tv proprio come hanno fatto (e continuano a fare) prima di lei Tommaso Zorzi, Patrizia de Blanck e la stessa Adua del Vesco, ma la biondina sembra puntare ad una partita pulita che, però, potrebbe vederla uscire da perdente. Fino a questo momento in casa ha fatto poco. Ha instaurato un buon rapporto con Matilde Brandi e anche con Adua, con la quale parla spesso, ma poi?

DALLA LITE CON LA PEPE ALLE LACRIME PER I FIGLI CHE NON HA VOLUTO MA…

L’unica cosa degna di nota è relativa alla lite con Franceska Pepe, se parliamo della casa del Grande Fratello Vip e delle sue dinamiche, e le lacrime che ha speso pensando alla sua vita privata e ai figli che non ha mai avuto. La lite con la bella modella è ormai storia visto che le due hanno discusso per un kiwi. Il pubblico non ha apprezzato questo scontro trash per il cibo ma sicuramente le intenzioni della Orlando erano altre visto che ha parlato di tradimenti e bugie, forse le accuse che Franceska le ha rivolto l’hanno toccata da vicino? In molti sono convinti che Stefania Orlando tenga troppo alla sua immagine e che difficilmente si lascerà andare nella casa o, almeno, lo credevano fino a quando la conduttrice non si è sciolta in lacrime parlando della maternità confermando che in realtà lei non ha mai voluto figli ma non nasconde che se avesse conosciuto suo marito dieci anni prima o se lei stessa fosse più giovane, questa volta il pensierino ce lo farebbe. Lei non ha un istinto materno ma è convinta di aver tolto qualcosa a suo marito e ai suoi suoceri che con un ‘nipotino impazzirebbero’. Il marito Simone Gianlorenzi entrerà in casa per sistemare le cose e consolarla un po’ questa sera?



