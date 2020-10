Stefania Orlando/ Confidenze su marito Simone Gianlorenzi “sognai che facevamo l’amore” (Grande Fratello Vip)

La conduttrice Stefania Orlando è tra coloro a rischio eliminazione nell’ambito della nuova puntata di oggi del GF Vip 5. Come di consueto, quindi, potrebbe essere la protagonista di una emozionante sorpresa prima del verdetto che stabilirà chi tra lei, Myriam Catania e Maria Teresa Ruta dovrà abbandonare questa sera la Casa di Cinecittà. Alla vigilia dell’importante appuntamento, la Orlando si è raccontata alla presenza dell’attrice e doppiatrice e di Tommaso Zorzi, aprendosi sulla sua storia privata con il marito Simone Gianlorenzi. Dopo aver raccontato il suo mancato desiderio di maternità, trovandosi su questo in accordo su questo punto con Antonella Elia, incalzata da Myriam la gieffina ha raccontato come è iniziata la sua relazione con l’uomo che oggi è il compagno di vita. A detta dell’attrice, il loro sembra un amore molto importante. “Io l’ho incontrato facendo delle prove con una band che cercavo a Roma”, ha svelato.

La conduttrice, infatti, oltre ad essere un volto televisivo molto amato si diletta anche a cantare. Consigliata dal suo ex marito Andrea Roncato, la Orlando si recò a fare le prove e qui incontrò Simone, che invece suona la chitarra. “Abbiamo lavorato insieme per un anno, abbiamo fatto serate per un anno intero senza che succedesse nulla”.

STEFANIA ORLANDO, RIVELAZIONI SUL MARITO SIMONE

Durante la conoscenza con il marito Simone, Stefania Orlando si frequentava con un’altra persona. Lo ha rivelato lei stessa durante una conversazione in Casa con Myriam Catania e Tommaso Zorzi che, con grande attenzione, hanno ascoltato le sue confidenze. “Poi una notte, dopo più di un anno, l’ho sognato. Ho sognato che facevamo l’amore e gli ho mandato un messaggio”, ha confidato Stefania. A quel punto il futuro marito le ha risposto asserendo che da mesi sognava la stessa cosa ad occhi aperti. “Da lì è iniziata la nostra storia e non ci siamo più lasciati”, ha proseguito. La loro relazione va avanti ormai da quasi 13 anni e la notizia ha fatto sciogliere anche uno come Tommaso Zorzi, a quanto pare poco fortunato in ambito sentimentale ed ancora alla ricerca dell’uomo dei suoi sogni. Stefania ha poi aggiunto che sin da prima dell’inizio della loro relazione lo stimava molto come persona, conosceva la sua famiglia e gli piaceva molto senza alcun pensiero malizioso.

Un aspetto che ha lasciato riflettere molto Zorzi che ha reso un suo commento sul fatto che, talvolta, può nascere un grande amore anche senza il famoso colpo di fulmine. “Si, si, infatti io avevo avuto solo colpi di fulmine”, ha ribadito la Orlando.



