Stefania Orlando ancora contro Chiara Cainelli: nuovo scontro al Grande Fratello

Non si arrestano le tensioni tra Chiara Cainelli e Stefania Orlando nella Casa del Grande Fratello, e anche questa sera in puntata una clip ha acceso nuovamente gli animi in salone. Il filmato ha ripercorso il recente scontro tra le due coinquiline, con Stefania che ha apostrofato la coinquilina come “vuota” e “priva di contenuti” e motivando così il suo punto di vista: “È priva di contenuti perché secondo me, nel momento in cui si esprime un’opinione, ci si può difendere in mille modi ma lei è partita all’attacco con cose che nulla c’entrano nella Casa“.

Ad aver infastidito la showgirl è stata soprattutto una particolare frase di Chiara, percepita come un’offesa e che l’ha mandata su tutte le furie: “Quando mi sono divertita con gli altri, sono stata accusata di essere una donna che dà il cattivo esempio. Lei mi ha detto: ‘Se avessi una madre così mi vergognerei’. Arrivano cose così gratuite e lo dico: là mi sono offesa, non credo di essere un esempio negativo ma, anzi, di essere un esempio di tante donne della mia età che si rimettono in gioco“.

Alfonso D’Apice difende Chiara e attacca Stefania: “Attacchi per sminuire“

Nello scontro degli ultimi giorni Stefania Orlando ha anche accusato Chiara Cainelli di non avere personalità al Grande Fratello, e di voler imitare assieme ad Alfonso D’Apice la coppia di amici composta da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. D’Apice però non ci sta e attacca Stefania: “Io mi sento Alfonso e Chiara, non Shaila e Lorenzo. Sono tutti attacchi che fa per sminuire. Lei si offese tanto perché l’ho chiamata ‘opinionista di serie C’, ma non credo sia giusto dire a Chiara, una ragazza di 20 anni, che non ha contenuti e che qua dentro è inutile, penso sia poco carino ed elegante“.

La Orlando però spiega la reazione: “La mia è stata una reazione ad offese personali che ho trovato fuori luogo. Chiara, tra l’altro con Alfonso, Lorenzo e Shaila ti sei sentita forte, eri circondata da loro“. Nel dibattito sempre più infuocato interviene anche Shaila, che considera gratuito l’attacco di Stefania a Chiara: “Lei con me ha avuto screzi, ma con me ha dimostrato il fatto che due donne possono essere non d’accordo ma avere rispetto. Tu invece non vedevi l’ora di prendere Chiara da sola e dirle quelle cose“.