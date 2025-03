Mattinata agitata al Grande Fratello. Non è un segreto che Stefania Orlando non provi affatto simpatia per Shaila Gatta e Chiara Cainelli. Solo nella puntata andata in onda ieri, lunedì 3 marzo, ha nuovamente accusato la balleirna di recitare un copione con il fidanzato Lorenzo Spolverato, per poi nominare Chiara e ribadire di non sopportarla. Il malumore nei confronti delle due gieffine sembra ormai essere arrivato al limite, tanto da scatenare una discussione già di prima mattina. Cos’è successo? Oggi, martedì 4 marzo, Shaila e Chiara hanno dato il via alla giornata saltando sul letto di Lorenzo e ballando scatenate.

Insomma, un risveglio energetico che, però, non è piaciuto alla Orlando. Subito dopo, infatti, l’opinionista ha raggiunto Federico Chimirri e Mariavittoria Minghetti in giardino, iniziando un vero e proprio comizio contro le due coinquiline. “Hanno preso la nostra camera per la stanza dei divertimenti. Saltavano sul letto di Lorenzo, appena svegliata non si può vedere tutto questo casino”. “Mamma mia, povera Stefy. Anarchia pura ormai”, ha commentato Mariavittoria, che sembra ormai essersi allontanata definitivamente dall’ex velina.

Shaila Gatta e Chiara Cainelli sotto accusa al Grande Fratello: lo sfogo di Stefania Orlando

“Uno rientra in camera, sta pure un po’ rincoglionito, non si può vedere tutto questo casino. Ma che è sta cosa, ti svegli e ti vengono a saltare sul letto?”, ha raccontato Stefania appena sveglia, visibilmente infastidita. Mariavittoria Minghetti e Federico Chimirri hanno dato totalmente ragione alla donna, con lo chef che ha accusato Shaila e Chiara di maleducazione. Dopodiché, Stefania è tornata a fare insinuazioni maliziose sul rapporto tra Shaila e Lorenzo: “Non vedo due ragazzi che stanno soffrendo. Ma una che soffre, la mattina si alza e va a saltare sul letto del suo ex fidanzato, per cui sta soffrendo? Se ce lo vogliono fare credere, sono liberi, ma è tutto paradossale”.

Ma, non è finita qui. Una volta rientrata in Casa, la Orlando si è sfogata anche con Javier Martinez, spiegandogli che si sente privata della sua stessa camera. L’ennesima accusa della conduttrice ha scatenato reazioni contrastanti tra gli spettatori del Grande Fratello. Da un lato, c’è chi le ha dato ragione, sostenendo che le due ragazze non abbiano rispetto per gli altri inquilini. Dall’altro, alcuni l’hanno invece accusata di voler creare una polemica a tutti i costi, dato che, a quanto pare, i ‘salti’ di Shaila e Chiara sarebbero durati pochi secondi.