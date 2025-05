Già da settimane si vociferava di un nuovo amore, poco dopo al mondo del gossip non sfuggì il nome del fortunato ma solo la diretta interessata ha poi rivelato come, in realtà, si trattasse di un ritorno di fiamma. Stefania Orlando e il compagno Marco Zechini sono tornati insieme; la showgirl ha ampiamente raccontato le emozioni della liaison rinata dopo i dissapori di un tempo e oggi, ospite a La Volta Buona, ha spiegato proprio le ragioni che portarono ad un momentaneo allontanamento prima del ritorno di fiamma.

“Ci eravamo proprio lasciati perchè discutevamo molto, non c’era dialogo e c’erano troppe incomprensioni. Avevamo pensato che fosse meglio separarsi…”. Spiega così Stefania Orlando – nel salotto di Caterina Balivo – la sofferta decisione di prendere strade diverse maturata con il compagno Marco Zechini. Poi, tutto è cambiato; una telefonata e le parole giuste, chiaramente accompagnate dai gesti, hanno sancito il più classico e romantico dei ritorni di fiamma.

Stefania Orlando a La Volta Buona: “La pausa con il mio compagno Marco Zechini ci ha fatto bene…”

“Devo ammettere che dopo qualche mese si è fatto risentire e mi sono emozionata; evidentemente con le parole giuste…” – ha spiegato Stefania Orlando a La Volta Buona – “Anche con i fatti ovviamente che devono sempre seguire le parole”. Il lieto fine è servito, la showgirl e Marco Zechini – ormai da qualche mese – si sono felicemente ritrovati: “Io pensavo di non essere toccata da quella telefonata e invece dal giorno dopo ho iniziato a pensare intensamente a lui; il giorno dopo ci siamo visti e non ci siamo più lasciati. Questa pausa ci ha fatto proprio bene!”.