Stefania Orlando: “Da bimba era solitaria”/ “Prima della televisione vendevo case”

Stefania Orlando, conduttrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata intervistata stamane da I Fatti Vostri. L’artista ha esordito parlando della sua infanzia: “Sono stata una bimba molto timida, insicura, riservata e solitaria, poco socievole. Fu un’infanzia solitaria ma felice, con mio fratello inizialmente c’era un po’ di gelosia, prima c’era solo lui, poi nell’adolescenza ci siamo uniti di più. Adesso ci adoriamo, all’inizio un po’ contrastato”. In studio passa quindi una foto di mamma, papà, fratello e nonna di Stefania Orlando: “E’ stato il mio rifugio sia da piccola che da adulta – dice l’artista riferendosi a nonna filomena – è stata la mia ancora di salvataggio, c’era un legame speciale. Pensa che mia mamma, la nuora, ne parla di lei come se fosse sua mamma, ha cresciuto 11 nipote con amore e comprensione”.

Sul suo primo lavoro: “Verso i 16 anni ho fatto la modella poi a 18 anni sono andata a vivere da sola e andai a lavorare in un’agenzia immobiliare, ed ero bravina”. Dopo di che Stefania Orlando è sbarcata in Rai, presso Scommettiamo Che, ed a scoprirla è stato Michele Guardì: “Ha realizzato tanti miei sogni e gli voglio tanto bene, mi ha cambiato la vita. Fu un’esperienza che mi tolse dieci anni di vita, ero emozionata e inconsapevole, io ho imparato moltissimo dalla trasmissione, in diretta, mi facevano anche ballare, con il grande Fabrizio Frizzi”.

STEFANIA ORLANDO: “L’ESPERIENZA CON IL LOTTO…”

Quindi l’arrivo a I Fatti Vostri: “E’ stata la mia casa per tanti anni e continua ad essere la casa di milioni di italiani. Ho imparato tanto qua dentro, assolutamente”. Stefania Orlando ha presentato anche l’estrazione dei numeri del lotto in diretta, trasmissione che avveniva presso il Monopolio di stato: “Io non sapevo nulla, me lo disse Michele Guardì il giorno prima. Mi feci spiegare il tutto come si volgesse e poi sono andata in diretta e questo penso sia stato un grande attestato di fiducia di Guardì. In strada poi mi fermavano tutti e mi chiedevano i numeri”.

