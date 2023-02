Stefania Orlando, dal divorzio al ritorno in TV/ “Tra me e Simone è finita perchè…”

Stefania Orlando riparte da Tale e quale show: “Non mancheranno le sorprese”

Stefania Orlando, nel corso di un’ampia intervista rilasciata per Nuovo TV, ha aperto le porte della sua vita privata e professionale raccontandosi tra prossimi impegni e propositi sentimentali. L’ex volto del Grande Fratello Vip tornerà infatti in TV con la prossima edizione di Tale e quale show, a partire dal prossimo 18 febbraio: “Sarà bello poter far rivivere le canzoni che hanno segnato la storia del Festival di Sanremo. Il mio cantante preferito? In assoluto Renato Zero: indimenticabile la sua esibizione all’Ariston nel ’91 con Spalle al muro”.

Stefania Orlando, fine del matrimonio con Simone/ "Sono stati anni meravigliosi ma.."

Stefania Orlando non anticipa nulla della sua prossima esperienza a Tale quale show, programma condotto da Carlo Conti, ma le sue parole trasudano entusiasmo: “Non posso anticipare quali cantanti interpreterò, ma di sicuro non mancheranno le sorprese“. L’attenzione nel corso dell’intervista si sposta poi alle ultime vicende sentimentali, con particolare riferimento alla recente separazione da Simone Gianlorenzi: “Tra me e Simone è finita con civiltà e affetto da parte di entrambi. Non ci sono rancori e incomprensioni, questa è la cosa importante.

STEFANIA ORLANDO È CATERINA CASELLI A TALE E QUALE SHOW TORNEO 2022/ Malgioglio: "Ti sei persa"

Stefania Orlando e la separazione da Simone Gianlorenzi: “Un grande amore come il nostro…”

A dispetto della recente separazione, Stefania Orlando ha solo parole di elogio e stima per il suo ex marito Simone Gianlorenzi e per la storia in generale nel suo racconto a Nuovo Tv: “Non avrebbe avuto senso rovinare tutto quello che di bello c’è stato tra di noi. Un grande amore come il nostro non finisce mai, il rapporto si trasforma ma rimane“. La showgirl non nasconde però un briciolo di malinconia, tra futuro e nuova quotidianità: “Ora una cosa mi sembra strana: devo riabituarmi a progettare il futuro da sola e non più in coppia: vivo una nuova fase della mia vita, inaspettata ma accolta con il mio solito ottimismo“.

Andrea Roncato, ex marito Stefania Orlando e il tradimento subito/ "Se ne andò per Paolo Macedonio"

A proposito della voglia di voltare pagina, Stefania Orlando parla così della sua nuova vita da single: “Rimettersi in gioco fa parte dell’indole di ogni essere umano, a volte riusciamo a incasellare ogni cosa al posto giusto, mentre altre accade qualcosa che scombina i piani“. Per il prossimo futuro, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip esclude l’amore ma senza chiudere definitivamente la porta ai sentimenti: “L’amore può aspettare: certo, la vita può essere imprevedibile ma al momento non sono predisposta a un nuovo amore“. Stefania Orlando smentisce inoltre anche le voci di un nuovo flirt con un autore tv della Rai: “Non scherziamo! Mi fa piacere che si parli di me in questo senso, ma per il momento ho tanto amore da dare, ma lo riverso su famiglia e amici. Non dico no a proprio ad una nuova storia, ma adesso non è al centro dei miei pensieri“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA