Stefania Orlando dal topless al burqa/ Foto: “Copriamoci per i finti perbenisti!”

Stefania Orlando choc sui social dove appare interamente coperta dagli asciugamani del villaggio che la sta ospitando in risposta alle polemiche delle scorse ore. La showgirl ha deciso di indossare il burqa contro “i perbenisti e le gatte morte” che hanno commentato ieri la sua foto “hot”. Ma cosa è successo di così grave? Niente di che in effetti visto che la foto che ha postato Stefania Orlando proprio ieri su Instagram era molto più casta di quelle che hanno mostrato alcune delle sue colleghe ed è questo che ha fatto ancor di più imbestialire la showgirl e chi la segue sui social con affetto e non per criticarla. La foto che ha creato tanto scalpore la mostra appoggiata ad un albero in topless ma con il seno ben coperto dalle sue braccia con una posa di profilo. Praticamente non abbiamo visto niente di che e niente di così scandaloso ma alcuni si sono permessi di puntare il dito scrivendo: “Capisco che ognuno fa ciò che vuole con il proprio profilo ma sinceramente mettere queste foto è sinonimo di volgarità, non ci trovo nulla di elegante!”.

STEFANIA ORLANDO CON IL BURQA SU INSTAGRAM

A questo punto Stefania Orlando ha pensato bene di ricoprirsi di asciugamani finendo di essere un burqa e scrivendo: “Perché esibire i nostri corpi con succinti costumi da bagno? Che volgarità! Copriamoci, così i maestrini, i puritani, i finti perbenisti, gli amanti delle gatte morte, saranno felici e probabilmente non avranno più nulla da fare o da criticare. Non sapranno più come passare il tempo e forse cominceranno a vivere la loro vita, a guardare i loro difetti, a correggere i loro errori…anziché voler vivere e gestire la vita degli altri!! A presto“. Inutile dire che sono tutti d’accordo con lei e anche il marito ha preso la palla al balzo per scherzare con lei e intimarle di non commettere altri errori perché lui segue le regole e vuole il burqa nero, senza dubbi: “Hanno ragione…ma non ti vergogni?dico io…ma ti pare normale? Io che sono tuo marito passo su tutto ma su questo no…non posso permetterlo: nero!!! Il burka dev’essere nero!!”. Come la vedremo nella prossima foto?

