Stefania Orlando ospite a La Volta Buona: i rapporti con l'ex marito e l'amore con il nuovo compagno

Oggi, martedì 23 settembre, Stefania Orlando tornerà ancora una volta come ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona. Com’è noto, Stefania è un volto amatissimo della tv italiana, ma spesso anche la sua vita sentimentale ha attirato l’attenzione. Dopo il tanto discusso matrimonio con Andrea Roncato, la Orlando è stata poi legata per circa 15 anni a Simone Gianlorenzi, che ha sposato nel 2019. Dopo la partecipazione di Stefania al Grande Fratello Vip nel 2021, però, i due sono entrati in crisi, e la loro complicità non è più tornata ad essere la stessa.

Sebbene abbiano cercato per diverso tempo di riparare il loro matrimonio, alla fine non ce l’hanno fatta, e nel 2023 hanno annunciato il loro divorzio. La conduttrice ha spiegato più volte di aver sofferto molto per la loro rottura, continuando ad elogiare l’ex marito e specificando che proverà sempre un affetto unico per lui. Lo scorso anno, nella sua seconda partecipazione al GF, Simone le ha anche inviato una lettera, svelando che, dopo 2 anni dalla separazione, sono riusciti anche a diventare amici.

Stefania Orlando: come procede la storia con Marco Zechini

Da diverso tempo, però, Stefania Orlando è riuscita a voltare pagina. Oggi, accanto a lei c’è Marco Zechini, avvocato e consulente finanziario romano. La loro storia è nata circa due anni fa, per poi prendere una pausa di diversi mesi proprio poco prima dell’ingresso dell’Orlando nella Casa più spiata d’Italia. Nel reality, Stefania ha avuto una complicità speciale con Iago Garcia ma, alla fine, i due sono rimasti solo amici. Una volta finito il GF, infatti, l’opinionista è tornata insieme a Marco, con il quale la storia pare procedere a gonfie vele.