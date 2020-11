Stefania Orlando/ Dayane Mello e Adua vicine per tattica? Con la Gregoraci invece…

Stefania Orlando sta pian piano diventando la regina di questo Grande Fratello Vip 2020. Non sappiamo bene se il suo sia un tentativo per evitare le nomination e vincere questa edizione, quindi mera tattica, o meno, ma quello che è certo è che la biondina è davvero stata una rivelazione in queste settimane e anche i ragazzi nella casa se ne stanno accorgendo. La bella conduttrice è entrata in punta di piedi finendo nel mirino di Matilde Brandi e delle sue ragazze della camera blu ma sono proprio loro le prime ad ammettere di essersi ricredute nei suoi confronti tanto da avvicinarsi a lei per un legame che cresce di giorno in giorno. Adua del Vesco e Dayane Mello in questi giorni hanno avuto modo di parlare con Stefania Orlando e, in particolare, l’attrice ha ammesso di essersi ricreduta su di lei tanto da trovare una persona interessante e profonda, una che dice le cose in faccia e che non teme il giudizio degli altri.

Stefania Orlando vicina a Dayane Mello e Adua vicine per tattica? Con la Gregoraci invece…

La situazione quindi è un po’ diversa visto che fino a qualche giorno fa la Orlando piangeva proprio perché nessuno era mai pronto a sostenerla. Adesso dalla sua parte ci sono Dayane e Adua pronte a cambiare idea anche sulle nomination e, quindi, cambiando le carte in tavola di questo gioco. In particolare, proprio con la modella brasiliana nessuno avrebbe mai pensato ad una possibile amicizia perché lei è stata dapprima ancella di Matilde Brandi e poi molto amica di Elisabetta Gregoraci (che nella Orlando non vede certo un’amica), e invece? Stefania Orlando l’ha vista in crisi per la mancanza della figlia e così ha deciso di avvicinarsi e consolarla. In quel momento in Dayane si è come acceso qualcosa che l’ha spinta a conoscere quella donna che si era così preoccupata di farla tornare a sorridere trovandosi con lei in tante cose e dando vita ad un feeling inatteso che adesso potrebbe cambiare tutto, nomination comprese.



