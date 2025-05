Stefania Orlando potrebbe aver lanciato una velata stoccata ad Amanda Lecciso e Iago Garcia. Ma, si proceda con ordine. Stefania ha conosciuto Amanda e Iago all’interno della Casa del Grande Fratello qualche mese fa, legando fin da subito con entrambi e dando vita ad una forte amicizia. Inizialmente, con Iago sembrava esserci qualcosa di più, tanto che il loro presunto feeling è stato spesso al centro dell’attenzione durante diverse puntate del reality. Nel corso del programma, però, i due hanno chiarito più volte di essere soltanto amici.

Dopo l’eliminazione dal GF, il trio ha continuato a frequentarsi anche nella vita reale, In particolare, Amanda e Iago sono apparsi sempre più affiatati, alimentando le voci su una possibile liaison tra loro, voci a cui ha dato manforte anche la Orlando, che si è mostrata fin sa subito molto favorevole alla coppia. Difatti, la conduttrice aveva condiviso varie storie insieme ai due ex coinquilini, dichiarando su X di essere felice per loro. Tuttavia, dopo la conferma ufficiale della relazione tra gli “Amago”, le cose sembrano essere radicalmente cambiate.

Stefania Orlando attacca Amanda Lecciso e Iago Garcia? Cosa pensa della loro storia

Nelle ultime settimane, Amanda Lecciso e Iago hanno ufficializzato la loro relazione. Quella che inizialmente sembrava essere solo un’indiscrezione alimentata dai fan si è presto trasformata in realtà, con Iago che ha già trascorso alcuni giorni in Puglia da Amanda. Ospite da Caterina Balivo a “La volta buona”, i due hanno raccontato di stare molto bene insieme e di voler vivere la storia con calma, senza pressioni. Poco dopo, gli ex gieffini sono stati infine paparazzati dal settimanale Chi, tra baci e abbracci.

La notizia ha mandato in tilt i fan, e non solo. Difatti, c’è anche chi ha sollevato dei dubbi, accusandoli di cavalcare l’onda mediatica per hype e visibilità. Tra questi, pare esserci a giornalista Grazia Sambruna che, pur non citandoli, ha scritto su X: “C’è questa coppia sulla bocca di tutti che per me è proprio fake – e purtroppo non ho torto“. Al che, tra le varie risposte al post, è apparsa anche quella di Stefania, che ha commentato: “Ho capito“. Insomma, una frecciatina piuttosto evidente, che molti hanno subito collegato ad Amanda e Iago. La Orlando avrà davvero cambiato idea sui suoi amici? Chissà…