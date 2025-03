Stefania Orlando torna a commentare le dinamiche del Grande Fratello. Giovedì, 13 marzo, la conduttrice è stata eliminata dal reality, perdendo il televoto contro Chiara Cainelli ed Helena Prestes. Un’eliminazione polemica la sua, dato che in tanti avrebbero voluto vederla ancora nella Casa. Ad ogni modo, Stefania continua a seguire con attenzione ciò che succede nel reality, lasciando dei pungenti commenti sul suo profilo X. Ieri, domenica 16 marzo, ha commentato il recente allontanamento di Shaila Gatta da Lorenzo Spolverato, accusandola di aver presto questa decisione solo per convenienza e per giocarsi la “carta del vittimismo“.

Poco fa, invece, ha detto la sua sull’ultima lite tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Cos’è successo esattamente? Ieri le fan “Zelena” hanno mandato un aereo a supporto di Zeudi e contro Helena che diceva: “La sessualità non è confusione”. Nelle ultime settimane, la brasiliana ha parlato più volte dell’orientamento sessuale dell’ex Miss Italia, definendola “confusa” e insinuando che stesse fingendo solo per andare avanti nel gioco. Ovviamente, la Prestes non ha reagito affatto bene a quest’aereo, scagliandosi animosamente contro Zeudi.

Stefania Orlando difende Helena Prestes anche fuori dalla Casa: cos’ha detto

Dopo aver visto l’aereo delle “Zelena” contro di lei, Helena Prestes è andata su tutte le furie e ha accusato Zeudi Di Palma di strumentalizzare la sua sessualità. Helena sostiene di non aver mai messo in dubbio il suo orientamento sessuale, ma di ritenere confuso solo il suo comportamento. Anche Tommaso Franchi la pensa allo stesso modo ed è convinto che Zeudi stia sfruttando un argomento delicato per andare avanti nel gioco. Ebbene, poco fa, Stefania Orlando ha voluto dire la sua, prendendo ovviamente le difese di Helena.

“In casa c’è di tutto tranne che omofobia! E nemmeno bifobia!”, ha scritto, taggando sia il fandom di Zeudi che quello di Helena. Da lì, molti utenti si sono scatenati nei commenti, criticandola aspramente. Secondo molti seguaci del Grande Fratello, Stefania non è affatto imparziale e continua a cercare d’ingraziarsi Helena, dimostrando una forte mancanza di obiettività. Non solo, alcuni hanno iniziato ad elencarle tutte le frasi “incriminate” di Helena contro Zeudi, dove ha spesso tirato in ballo la sua bisessualità. Ad ogni modo, probabilmente Stefania chiarirà meglio la sua posizione nella puntata del GF che andrà in onda questa sera, lunedì 17 marzo, su Canale 5.