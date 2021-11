Stefania Orlando “Dopo il GF Vip 5 con mio marito non è stato facile”/ “Avevo crisi esistenziale”

Stefania Orlando durante un’intervista su Chi ha parlato del suo successo dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip prima e a Tale e quale Show 2021 dopo, ma sul suo futuro dichiara di non avere: “Aspettative né pretese, se non quella di essere felice. […] me la sono anche tatuata: Happiness is my only addiction” (la felicità è la mia unica dipendenza). La donna ha parlato della sua recente esperienza a Tale e quale Show 2021 definendola: “Un’esperienza bellissima, ma allo stesso tempo impegnativa” raccontando di aver avuto timore di deludere le “aspettative del pubblico. Prima del Gf mi approcciavo al mondo del lavoro sempre con curiosità: al massimo stupivo alla peggio non accadeva nulla. Ora invece, sento tanta responsabilità”.

Nonostante tutte le ansie da prestazione Stefania Orlando si è classificata terza al torneo di Tale e quale Show 2021: “Sono felice e soddisfatta. Ci sono state tante esibizioni dove mi sono piaciuta, altre meno” e sui suoi compagni di avventura rivela: “Pierpaolo è stata una conferma, mentre Alba una scoperta. Non potevamo definirci grandi amiche, per mancanza di quotidianità. Ma ora lavorare assieme mi ha fatto scoprire una donna meravigliosa: aggregante sul lavoro e presente a telecamere spente”.

Stefania Orlando sulla disparità di genere

Stefania Orlando durante la sua intervista su Chi ha voluto parlare anche della condizione delle donne italiane che: “Oltre a dover dimostrare sempre il doppio, sono ultime in Europa in materia di parità sul lavoro. Tra disoccupazione, posizioni di potere e disparità salariale” ma la principale colpa per questo viene data da Stefania soprattutto alla categoria, che non riesce mai a fare rete: “Ogni giorno sui social mi attaccano per l’età, come se poi fosse una colpa, e a farlo sono ragazze giovani, convinte che a 30 anni si sia già anziane o coetanee che hanno rinunciato ad essere se stesse per chissà quale convenzione sociale, ignare del fatto che il machismo rischia solo di portarci indietro”.

Anche sulla sua esperienza al Grande Fratello Vip, Stefania Orlando rivela di aver ricevuto molto ammettendo di come la sua vita sia stata difficile fuori dal reality di canale 5: “Ho avuto una crisi esistenziale non indifferente, il ritorno alla normalità mi ha distrutta. Anche con mio marito, una volta fuori, non è stato facile. Sono tornata in me da poco. […] Io perdendomi mi sono ritrovata”, mentre sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip 2021 ha ammesso di come non riesca a comprendere il comportamento di Alex Belli: “Non capisco dove finisca l’attore e dove inizi invece la persona” e di essersi commossa durante l’incontro tra Giucas Casella e la sua cagnolina Nina.



