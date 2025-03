Stefania Orlando dura con Shaila al Grande Fratello: “Ecco perché prende le distanze da Lorenzo”

Stefania Orlando non le manda a dire ai suoi ex coinquilini e ora che la finale del Grande Fratello si avvicina, la soubrette lancia una bordata a Shaila. Secondo Stefania, la ragazza sarebbe una stratega e all’interno della casa si muoverebbe unicamente per tornaconto personale. Nel caso specifico, Stefania Orlando dubita della sua storia d’amore con Lorenzo, ormai conclusa a quanto pare. Il web ha sollevato parecchi dubbi in merito e Stefania si è unita al coro, togliendosi qualche sassolino.

Mariavittoria tronca definitivamente con Tommaso al Grande Fratello?/ Lei sbotta: "Stavolta è definitiva"

“Shaila prende le distanze da Lorenzo quando vede che la coppia non la porta in finale. Ora le conviene giocare la carta del vittimismo sperando che il pubblico la premi. Dov’è finito l’amore che tanto difendeva?”, la bordata dell’ex concorrente.

Stefania Orlando, che bordata a Shaila su Lorenzo: il pubblico del Grande Fratello si divide

La presa di posizione di Stefania Orlando su Shaila e Lorenzo ha riscosso parecchio consenso sui social, anche se buona parte del publico è apparsa confusa. D’altronde la storia d’amore tra Shaila e Lorenzo è sempre stata caratterizzata da up and down e in questi mesi hanno dato di che parlare. Al momento la relazione pare sia archiviata, dato che la ballerina ha deciso di allontanarsi da Lorenzo.

Helena Prestes si ribella a autori GF: "Non faccio più quello che volete"/ C'entra Zeudi: "Bugiarda e falsa"

A molti, come Stefania Orlando, è venuto il dubbio che Shaila si sia allontanata per restare protagonista del gioco. Altri invece credono che ci sia stato una sorta di presa di coscienza da parte della concorrente gieffina, ormai stufa del suo rapporto con Lorenzo. Sarà davvero finita? Solo il tempo ci darà le risposte. Nel frattempo il dibattito avanza sul web, con le parole di Stefania sullo sfondo.