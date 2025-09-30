Stefania Orlando e Amanda Lecciso lanciato una stoccata ai loro ex coinquilini del Grande Fratello? Cos'è successo

Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato ai ferri corti. Ma, cos’è successo? Com’è noto, i due si sono conosciuti circa un anno fa nella Casa del Grande Fratello, stringendo immediatamente una grande amicizia. Per mesi, sono stati molto uniti, fino a quando, nella seconda parte del reality, Amanda si è avvicinata ad Helena Prestes, allontanandosi sempre di più da Spolverato. Da lì, si sono formati due gruppi distinti: da un lato Amanda con Stefania Orlando, Helena, Javier Martinez e Luca Calvani; dall’altro Lorenzo con Shaila Gatta, Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma e Giglio.

A distanza di mesi dalla fine del GF, il gruppo di Lorenzo si è completamente sfaldato, tanto che il modello ormai pare avere ancora contatti solo con Giglio. D’altro canto, invece, la Lecciso è rimasta molto legata ai suoi ex coinquilini e, negli ultimi giorni, si è riunita con loro in Toscana, a casa di Calvani, per trascorrere del tempo insieme. Proprio di fronte a questa reunion, sembra che Spolverato non l’abbia presa bene, tanto da arrivare a togliere il “segui” su Instagram ad Amanda.

Amanda Lecciso replica a Lorenzo Spolverato: cosa sta succedendo

Dopo l’unfollow di Lorenzo ad Amanda, la replica di lei e dei suoi amici non si è fatta attendere. Poco dopo, infatti, hanno pubblicato su Instagram un video che molti hanno interpretato come una frecciatina all’ex coinquilino del GF. Nella clip si vede Amanda avvicinarsi a Stefania per dirle di essere stata “eliminata” dalla Casa senza nemmeno essere nominata. A quel punto, la Orlando ribatte: “Sei stata nominata? Ma è lui, sempre il solito, ti ha proprio eliminata”. “Abbandono la Casa“, conclude poi Amanda con tono ironico. Che le due si riferissero proprio al gesto social di Lorenzo? Chissà…