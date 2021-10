Stefania Orlando è Debbie Harry dei Blondie a Tale e Quale Show/ Saprà impersonare?

Stefania Orlando convincerà nel ruolo di Debbie Harry dei Blondie?

Stefania Orlando è Debbie Harry, leader dei Blondie, nella puntata di Tale e Quale Show del 15 ottobre. Una prova non certo facile, anche perché dovrà impegnarsi a cantare in inglese. Il brano in cui si dovrà cimentare è “Hearth of glass”, uno di quelli di maggior successo del gruppo musicale. Dalla conduttrice ci si aspetta la solita grinta e determinazione, del resto ha già dimostrato al pubblico di non fermarsi di fronte a nessun ostacolo.

Stefania Orlando/ “Figli? Dopo GF Vip ho pensato di prendere adolescente in affido”

Stefania Orlando: giuria e pubblico dalla sua parte, vediamo il suo percorso a Tale e quale show

Durante la scorsa puntata del talent show di Rai 1, Stefania Orlando ha interpretato Anna Oxa con il brano “Ti lascerò”. Un’esibizione da encomiare, tanto che ha ottenuto la standing ovation di tutto il pubblico e il parere favorevole di quasi tutti i giudici. La sua interpretazione è stata all’altezza della situazione, nonostante presentasse tante difficoltà. Bisogna ammettere che imitare l’estensione vocale della cantante non è un gioco da ragazzi. Un look riuscito e perfettamente somigliante: splendidi i capelli neri lunghi e l’abito in perfetto stile. La mimica e lo sguardo molto somiglianti. Una prova ben riuscita per la concorrente.

Stefania Orlando è Anna Oxa a Tale e quale show/ Riuscirà a confermarsi?

I giudici, nella scorsa puntata, sono stati clementi con la presentatrice: Loretta Goggi ha asserito di essersi molto emozionata, in quanto l’esibizione è stata veramente bella. “Bel lavoro, anche se con qualche nota non è riuscita a cavarsela, ma nel complesso è andata bene”, ha detto. Anche Giorgio Panariello ha emesso ottimi giudizi, asserendo di aver trovato il numero molto evocativo. Come sempre l’unica critica è stata sollevata da Cristiano Malgioglio, il quale tra l’altro ha dovuto subire i fischi del pubblico. Secondo il noto cantante, Anna Oxa ha una voce inarrivabile e sembra che abbia due campane, invece, la concorrente, purtroppo possiede due campanelle. Chissà cosa ne penserà questa sera, quando Stefania Orlando sarà la leader dei Blondie a Tale e Quale Show.

Simone Gianlorenzi, marito Stefania Orlando/ "Con Margot siamo una famiglia"

Il web, intanto, si è diviso. Sui social alcuni hanno considerato ineccepibile l’esibizione di Stefania Orlando. Altri, al contrario, l’hanno bocciata. C’è chi asserisce che nella prima parte dell’imitazione sia stata abbastanza brava, mentre in seguito ha sbagliato completamente l’intonazione. Per la maggior parte degli utenti di Facebook, ad ogni modo, la concorrente è una continua sorpresa, in quanto si evince perfettamente quanto studia e si impegna in ogni puntata. Anna Oxa è un personaggio unico, per questo i detrattori non hanno apprezzato l’esibizione, pur riconoscendole il grande coraggio. Anche il look non sembra aver sortito un parere favorevole. Grazie a questa interpretazione, comunque, la presentatrice è attualmente sesta nella classifica generale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA