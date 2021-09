Stefania Orlando è Donatella Rettore a Tale e quale show 2021/ Malgioglio pronto a bocciarla ancora?

Stefania Orlando cerca riscatto a Tale e quale show 2021 dopo un avvio tra le polemiche

Stefania Orlando è Donatella Rettore in Tale e quale show 2021. Per la seconda puntata del programma condotto da Carlo Conti la bionda conduttrice si preparerà a scendere in campo calandosi nei panni della mitica Rettore magari con il suo grande successo, Splendido Splendente. Quella della conduttrice è stata una settimana movimentata, lei stessa sui social ha spesso condiviso le ore passate al trucco o alle prove per provare a graffiare un po’ la sua voce e renderla più simile a quella della Rettore, ci sarà riuscita e quale sarà il risultato finale?

La risposta a questa domanda arriverà questa sera con la messa in onda della seconda puntata ma chi ha seguito il programma venerdì scorso sa bene che il suo debutto è stato buono e che si trova già con il fiato sul collo a quelli che alla fine sono saliti sul podio.

Stefania Orlando è Donatella Rettore, altro scontro con Cristiano Malgioglio?

Stefania Orlando a Tale e quale show 2021 si è dovuta accontentare di un quarto posto ma che si è tradotto in ben cinque concorrenti vip davanti a lei perché due sono finite a pari merito al secondo e due al terzo posto. Tutto sommato la Orlando non è messa male e la sua versione di Lady Gaga ha convinto il pubblico e anche la giuria non solo per le sue movenze ma anche per la sua voce che dal vivo ha retto bene all’urto di tutto quello che la circondava sul palco.

Non sono mancati i complimenti (specie da Loretta Gori che l’ha trovata brava soprattutto nell’inciso) ma nemmeno le critiche. Cristiano Malgioglio, fischiato dal pubblico, ha sottolineato delle “piccole stonature” ammettendo che è arrivata a note alte ma con difficoltà.

