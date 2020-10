Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci lite al GfVip/ “Che ci sei venuta a fare?”

Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci si sono rese protagoniste di una lite al Grande Fratello Vip 2020. Ancora una volta la splendida ex compagna di Flavio Briatore crea dibattito all’interno della casa così come fuori. Il suo atteggiamento viene visto da chi è all’interno del reality show come sempre e comunque atto a quello che si vedrà fuori. E stavolta la Orlando non glielo manda di certo a dire: “Ma che ci sei venuta a fare qui?“. Troppo spesso infatti Elisabetta è sembrata frenata negli suoi atteggiamenti, non vera e disinvolta come la Orlando per esempio. Ciò è stato argomento di dibattito anche con Pierpaolo Petrelli con il quale ha iniziato una sorta di tira e molla che non si è ben capito cosa la spinga a rifiutare la sua corte un giorno e ad avvicinarsi conquistata dal suo sguardo e dalla sua personalità all’indomani. Stasera si parlerà anche di questo durante l’appuntamento serale su Canale 5. Clicca qui per il video della lite.

Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci lite al Grande Fratello Vip, un pensiero a Nathan Falco?

E se dietro al comportamento di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020 ci sia il figlio Nathan Falco e l’idea che possa arrivare a lui un messaggio sbagliato della mamma? La domanda se l’è posta anche l’artista romana Stefania Orlando che oggi di certo non se l’è mandata a dire e ha rimproverato pesantemente la coinquilina: “Se il problema è quello che pensa tuo figlio non è che ci deve essere per forza il bacio o l’atto, anche un abbraccio passa”. La critica è simile a quella che le hanno mosso i telespettatori che sui social network spesso hanno parlato di un suo ipotetico fidanzato che sarebbe scosso non solo nell’eventualità che lei si baci con Petrelli ma già da come passa tutte le giornate teneramente insieme a lui.



