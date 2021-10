Stefania Orlando è Fiorella Mannoia, Tale e Quale Show 2021/ Una prova complicata

Che imitazione farà Stefania Orlando oggi a Tale e quale show?

Stefania Orlando nel corso della settima puntata di Tale e Quale Show dovrà esibirsi interpretando Fiorella Mannoia, un’artista che è nel cuore di gran parte del pubblico e che crea aspettative altissime proprio per la grande popolarità di cui gode. Stefania Orlando ha dimostrato sin qui grande attitudine al canto e potrebbe riuscire molto bene nell’impresa. Non è stato reso ancora noto il brano che dovrà interpretare. Al momento dell’assegnazione ha comunque dimostrato di provare un po’ di timore nel dover affrontare l’interpretazione di una cantante così importante e con una voce veramente molto difficile da gestire.

Nonostante non avesse mai insistito tanto sul canto si è dimostrata una vera e propria sorpresa dell’edizione attuale del programma. Abile nel gestire la sua voce tanti anni di televisione hanno permesso alla donna di sapere come gestirsi sul palco dove è risultata spesso perfetta.

Stefania Orlando, così nei panni di Cher nell’ultima puntata di Tale e quale show

Stefania Orlando ha interpretato la cantante e attrice Cher, con il brano Strong Enough la scorsa settimana a Tale e quale show. Si è esibita con un completo nero molto sexy, con un look molto simile a quelli adottati dall’artista imitata, di cui ricordava molto bene la fisicità, forse un po’ meno la potenza vocale e la personalità. Pur essendo dotata di buone doti canore, non è stata tra le sue migliori performance nel corso dello show, ed ha alternato momenti di buona interpretazione a momenti di calo. Il pubblico ha gradito l’esibizione ed ha applaudito con una parziale standing ovation. Il pubblico dei social non le ha attribuito piazzamenti nè punti, i pareri sono discordi, ma nei commenti riscuote comunque di un discreto gradimento. Ha totalizzato 42 punti, sommando ai voti della giuria anche 5 punti attribuiti dal gradimento dei colleghi, e si colloca al settimo posto nella classifica della sesta puntata.

La giuria di Tale e quale show si è espressa positivamente: Platinette ha enfatizzato molto il look e ha sottolineato la buona qualità della performance pur con qualche calo di voce, voto 9 punti. Cristiano Malgioglio ha espresso parere positivo circa la buona intonazione e la vocalità, ma ha sottolineato l’autorevolezza dell’interprete originale che ha una voce forte e potente, nell’insieme ha apprezzato l’esibizione, cui ha attribuito 13 punti. Loretta Goggi ha rimarcato l’alternanza di momenti di grande somiglianza vocale con momenti di calo, voto 8 punti. Giorgio Panariello non ha espresso apertamente alcun giudizio, intento a scimmiottare ironicamente le parole di Cristiano Malgioglio in merito alla sua amicizia con Cher, dando luogo ad un siparietto comico con la complicità di Carlo Conti. Ha espresso il suo giudizio tramite il voto, attribuendo alla Orlando 7 punti.

