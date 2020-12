STEFANIA ORLANDO/ Lite con Tommaso Zorzi, lui: “Con lei ho sbagliato, lo ammetto”

Confronto inevitabile quello tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip 2020. Dopo la lite nata pochi giorni fa a causa della nomination di Tommaso all’amica, i due hanno chiarito ma i confessionali finora segreti riaccendono la discussione. La Orlando in particolare spiega: “Ero curiosa di sapere la motivazione perché ho pensato che per nominarmi era accaduto qualcosa di grave di cui non mi ero accorta!” Zorzi cerca allora di spiegare perché l’ha nominata: “Io da quando è uscito Francesco ho sentito un distacco da Stefania. Lei mi ha detto che voleva lasciarmi il mio spazio, poi però ha cominciato a stringere dei rapporti con altri che le rubavano più tempo e…” I due tornano a battibeccare, poi si abbracciano, facendo pace. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 2020 tra pettegolezzi e discussioni

E’ stata una guerra vera e propria quella che ci ha tenuto compagnia in questi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 2020 perché quello che è successo lunedì scorso è qualcosa che ha avuto uno strascico che non sembra essere finito, almeno non del tutto. Naturalmente stiamo parlando di Tommaso Zorzi e la nomination fatta ai danni di Stefania Orlando ormai lunedì scorso. La cosa ha fatto rimanere male la conduttrice che dopo la diretta ha dato letteralmente di matto affrontando prima l’influencer in lacrime e poi affrontando Maria Teresa Ruta. Entrambi i suoi punti di forza l’hanno tradita e se lui l’ha nominata (e lei non ha capito il perchè almeno fino al chiarimento), lei non ha mai il coraggio di assumersi la responsabilità di quello che dice, almeno non quando è chiamata a farlo in diretta.

Stefania Orlando è finita la guerra con Tommaso Zorzi?

Cosa succederà questa sera al Grande Fratello Vip 2020? A quanto pare la bella conduttrice non è in nomination e quindi avrà modo di vivere tranquilla fino a lunedì, salvo nuove nomination a sorpresa, forte del fatto che con Tommaso Zorzi alla fine è riuscita a chiarire tutto e lo stesso ha fatto con Maria Teresa Ruta. Il bell’infleuncer ha rivelato che Stefania Orlando è la donna più importante nella casa per lui e che non voleva ferirla in alcun modo. La considerazione della conduttrice non è cambiata nei confronti del suo pupillo e lo stesso marito Simone dall’esterno della casa ha detto lo stesso, sarà davvero così? L’argomento sarà affrontato questa sera in diretta e solo allora capiremo che fine hanno fatto i ragazzi uniti della camera blu.



