Stefania Orlando e Iago Garcia innamorati al Grande Fratello? Come stanno le cose

Si scalda il clima nella casa del Grande Fratello, Stefania Orlando e Iago Garcia sembrano sempre più vicini nel reality, tra di loro potrebbe nascere qualcosa di importante? La conduttrice e l’attore si sono avvicinati un passo alla volta nelle ultime settimane e non è da escludere che tra di loro possa nascere una relazione, con la maggior parte dei gieffini che sembra fare il tifo proprio per la coppia, a maggior ragione dopo che nelle scorse ore Stefania Orlando ha trovato un misterioso bigliettino sul suo letto al Grande Fratello. Immediatamente c’è chi ha pensato che il mittente fosse proprio Iago Garcia, nonostante i dubbi iniziali dell’ex moglie di Simone Gianlorenzi.

Iago Garcia ha confermato però di non essere lui il mittente del bigliettino, “Ti aspetto comunque, prendilo come mio!”, ha suggerito l’attore a Stefania Orlando. Il resto degli inquilini è esploso a ridere, battendo le mani ai due concorrenti. “Ragazzi ce l’abbiamo fatta!”, ha esclamato Federico uscendo allo scoperto, seguito dagli altri che cantano in coro “Bacio! Bacio! Bacio!”.

Stefania Orlando e Iago Garcia, scatta l’abbraccio al Grande Fratello

I due gieffini si sono poi lasciati andare a un tenero abbraccio nella casa del Grande Fratello, con Stefania Orlando e Iago Garcia che non si sono risparmiati il gesto di tenerezza, scatenando ulteriormente il clima nel programma di Canale Cinque condotto da Alfonso Signorini.

Sta scoccando la scintilla tra Stefania Orlando e Iago Garcia? La coppia non si risparmia, chissà che tra di loro non possa nascere realmente una bella storia d’amore, cosa che lo spagnolo sembra desiderare più di ogni altra cosa.