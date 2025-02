Stefania Orlando e Iago Garcia: com’è andata la notte insieme in tugurio al Grande Fratello?

Stefania Orlando e Iago Garcia hanno trascorso la prima notte insieme, da soli, nella Casa del Grande Fratello. È ormai chiaro che tra i due sta nascendo una simpatia speciale, fatta di sguardi e lunghe chiacchierate, che non va tuttavia oltre – dal punto di vista fisico – ad abbracci e baci sulla guancia. Alfonso Signorini, così come il pubblico del GF, è però stuzzicato da questa coppia al punto tale da aver deciso di regalare loro una cena molto speciale e romantica in tugurio, con conseguente notte insieme.

Iago Garcia, l'accusa di Chiara Cainelli al GF:"L'ha paragonato a Hitler"/ Chiesto intervento di Signorini

Così, nel corso della diretta del 20 febbraio 2025, Stefania e Iago hanno consumato una cena fatta di tortelli e focacce, bevuto della sangria e chiacchierato a lungo. Poi, quando è arrivato il momento di dormire, hanno deciso di rimanere in tugurio.

Niente bacio tra Stefania e Iago, ma…

Una scelta che è piaciuta molto a Signorini, che ha comunque dato loro la possibilità di rientrare a dormire in Casa per la notte. Invece, Stefania e Iago hanno concordato nel passare la notte insieme, dormendo nello stesso letto. Ma cosa è accaduto durante quelle ore? Chi sperava che scattasse il fatidico bacio rimarrà deluso, perché l’intimità avuta in tugurio non ha portato a questo risultato. Iago e Stefania hanno parlato a lungo, si sono confidati su molte cose e hanno rivelato aspetti inediti della loro vita all’altro, poi si sono anche scambiati qualche tenerezza ma nulla di più. È chiaro, che da parte di entrambi, c’è anche la volontà di non lasciarsi andare troppo sotto le telecamere, e capire prima bene se c’è un’affinità tale da poter continuare fuori una conoscenza. Resta il fatto che tanti sono già i fan della coppia, che attendono soltanto un loro bacio.

Beatrice Luzzi punge Stefania Orlando: "È entrata al GF giudicando pesantemente"/ "Poca capacità di..."