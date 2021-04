Stefania Orlando e il fratello Gianni, ancora problemi/ Alessi “In una lettera lui..”

Dopo la lunga permanenza sul piccolo schermo grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip, Stefania Orlando ha deciso di non apparire per un po’ in Tv. Così, dopo qualche ospitata dalla D’Urso, ha deciso di allontanarsi un po’ dallo schermo. Proprio in una delle sue ultime ospitate a Live non è la D’Urso ha affrontato la questione che riguarda suo fratello Gianni, primo figlio avuto dalla mamma di Stefania da un altro uomo che non è il padre della Orlando. In quell’occasione si era detta pronta a recuperare il rapporto, eppure le ultime novità raccontano di una situazione ancora in stallo. Se ne parla con Roberto Alessi, direttore di Novella2000, a Ogni Mattina dove, con la conduttrice Adriana Volpe, conferma che i rapporti tra Stefania e Gianni sarebbero ancora complicati.

Stefania Orlando Vs Elisa Isoardi/ "Tommaso Zorzi buonista? Ha visto un altro GF"

Gianni, il fratello di Stefania Orlando “Deluso dal suo comportamento”

Roberto Alessi ha infatti ricordato che Gianni, il fratello di Stefania Orlando, ha affidato recentemente un nuovo sfogo alle pagine del settimanale DiPiù. In una lettera aperta alla sorella le ha manifestato tutto il suo dispiacere: “Sono deluso dal tuo comportamento… Ho la sensazione che a te importi ben poco di me”, ha infatti scritto l’uomo. Alessi rivela di aver anche parlato con Simone Gianlorenzi di questa situazione, pur senza svelare cosa si sono detti. “Mi sembra veramente strana questa situazione”, ha infine commentato il celebre giornalista.

