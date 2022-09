Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi si sono lasciati/ “Addio doloroso per entrambi”

Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi si sono lasciati

La notizia era nell’aria: nelle ultime ore le indiscrezioni di una crisi matrimoniale in atto tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi hanno invaso il web senza trovare un chiarimento da parte dei diretti interessati. La risposta al gossip è arrivata solo nelle ultime ore quando Stefania Orlando ha deciso di rompere il silenzio e, con un messaggio pubblicato su Instagram, confermare la fine del suo matrimonio con Simone.

Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi, matrimonio al capolinea?/ Fan preoccupati...

“Simone ed io abbiamo camminato fianco a fianco tenendoci per mano per tanti anni, sulla stessa strada, fino a quando siamo arrivati ad un bivio e, dopo un’ampia riflessione, è stato inevitabile prendere direzioni diverse.” ha annunciato la Orlando in un post che inevitabilmente mette in evidenza il dolore di questa separazione.

Stefania Orlando sogna di condurre la Talpa/ Pupa e il Secchione? "Non ho rifiutato"

Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi, è finita: l’annuncio

Il messaggio dell’ex gieffina continua, chiedendo che non vengano fatte supposizioni sulle motivazioni di questa rottura che solo i diretti interessati conoscono: “Solo noi conosciamo i motivi che ci hanno portato a questa scelta quindi vi prego di non cadere in facili e inutili illazioni, perché quando ci si separa è già molto doloroso per entrambi.” scrive la Orlando. Conclude poi il messaggio con tono amaro: “Rimangono intatti meravigliosi ricordi di quasi 15 anni insieme, un grandissimo affetto, tanta stima, rispetto e l’augurio reciproco di essere felici”. Al momento non ci sono commenti da parte di Simone che si è limitato a ripostare il messaggio dell’ormai ex moglie.

LEGGI ANCHE:

Stefania Orlando sparisce dai social: "Non ritrovo più la leggerezza di una volta"/ "Tutto stressante"

© RIPRODUZIONE RISERVATA