Stefania Orlando e la rottura con Simone Gianlorenzi/ “Se un uomo ci toglie energie meglio lasciar stare!”

Stefania Orlando rompe il silenzio sulla sua situazione sentimentale dopo la rottura con Simone Gianlorenzi

Stefania Orlando ha rilasciato una lunga intervista a Novella 2000 durante la quale è tornata a parlare della sua situazione sentimentale. Ricordiamo che l’ex gieffina ha chiuso definitivamente la storia d’amore, durata quindici anni, col marito Simone Gianlorenzi. Una rottura che oggi Stefania ha ormai elaborato, al punto da dirsi serena e felice con se stessa.

“Il fatto è che sembra sempre che senza un uomo si sia incomplete. Io credo che noi ci bastiamo eccome…” ha spiegato la Orlando, “Un uomo deve essere quel valore aggiunto che, se ci fa brillare, ci fa stare meglio. Se invece deve toglierci energie, meglio lasciar stare.” Così ha continuato: “Sono sempre stata una donna autonoma, libera e indipendente, ma tante volte viviamo di retaggi. Sentiamo che senza un uomo accanto ci manca qualcosa, è ciò che ci hanno inculcato da piccole… La storia del principe azzurro che ti salva. Certo, può succedere, ma tante volte anche senza il principe azzurro ci salviamo da sole.”

Stefania Orlando, i social e le critiche: “Succede sempre, oggi sono più forte”

Oggi Stefania Orlando si dedica a se stessa, ai suoi progetti e alla sua vita. Non c’è, al momento, un nuovo amore. Tra i vari argomenti trattati, l’ex gieffina ha anche parlato del suo approccio ai social network e della gestione delle critiche: “È facile essere belli su Instagram. Se c’è la magagna si può togliere con un filtro. Del resto, il vizio di questa società è dover apparire per forza perfetti. Io mi racconto per come sono, anche appena sveglia.” E ha concluso: “Attraverso i social vedi persone pronte a distruggerti perché dopo i 50 anni ti azzardi a mettere una foto che per loro non è consona. Succede sempre e oggi sono più forte.”

