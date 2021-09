STEFANIA ORLANDO È LADY GAGA/ Malgioglio critica: “Stonata!”, ma il pubblico fischia

Stefania Orlando è una delle concorrenti di questa edizione di Tale e quale show. Nella prima puntata del programma, Stefania è chiamata a interpretare Lady Gaga che canta Million Reasons, un pezzo difficilissimo a detta di tutti. È giusto sottolineare che Stefania non è una cantante di professione, dunque per lei la prova è particolarmente complicata. Tanto più che si tratta del suo esordio, e Stefania è chiamata non solo a cantare, ma anche a imbracciare la chitarra e ‘provare’ a suonare.

Simone Gianlorenzi, marito Stefania Orlando/ Dalla musica alla paternità

O meglio: ‘far finta’ di suonare. Ma non è tanto questo che Malgioglio critica (anzi, la giuria ci scherza su), quanto piuttosto le diverse stonature che ci sono state durante la sua esibizione. Il pubblico fischia esprimendo chiaramente la sua preferenza, ma Cristiano non se ne cura: “Fischiate pure, voi che non capite niente di musica!”. (agg. di Rossella Pastore)

Stefania Orlando, dedica al padre/ “Sei anticonformista come me, 88 anni e ancora…”

Stefania Orlando è Lady Gaga nella prima puntata di Tale e Quale Show 2021 contro il Grande Fratello Vip

Stefania Orlando è Lady Gaga nella prima puntata di Tale e Quale Show 2021 e questo per lei sarà un vero e proprio debutto con il botto. L’artista internazionale conosciuta in tutto il mondo non è di certo facile da imitare né vocalmente e né nelle movenze ma la scelta del programma di affidare proprio un personaggio così eccentrico alla bionda conduttrice, ci lascia un po’ dubbiosi.

Come può una donna con la fisicità di Stefania Orlando calarsi nei panni di un donna minuta ed energica come è Lady Germanotta? Sicuramente l’assegnazione accresce la curiosità dei fan ma quello che vedremo questa sera potrebbe essere un risultato davvero poco entusiasmante che potrebbe far partire la Orlando già in difficoltà nella classifica parziale dello show di Rai1. I giudici la grazieranno proprio per via della difficoltà a cui è chiamata?

Andrea Roncato Vs Stefania Orlando/ "Carriera? In 20 anni ha venduto solo materassi"

Stefania Orlando da Bandolero allo show di Rai1, vincerà?

I fan sognano ancora di vederla nel giardino della casa del Grande Fratello Vip pronta a ballare e cantare insieme all’amico Tommaso Zorzi ma questa sera Stefania Orlando è Lady Gaga per il pubblico di Rai1 e per quello di Tale e Quale Show 2021 abituato a vedere di tutto in questi anni. Stefania Orlando arriva sul palco forte della sua esperienza musicale (è proprio per la sua adesione ad una band che ha conosciuto l’attuale marito Simone Gianlorenzi) e anche del suo ultimo successo.

Proprio nei mesi scorsi, come l’amico e adesso rivale in gara Pierpaolo Pretelli, la Orlando ha lanciato il suo singolo Bandolero che ha conquistato il suo pubblico, lo stesso che da questa sera la seguirà su Rai1, riuscirà a conquistare anche i giudici di Carlo Conti?

© RIPRODUZIONE RISERVATA